Мужчину привязали к трубе и жестоко избили

Обидчик получил судебный штраф.

Мировой судья СУ №1 Елецкого района рассмотрела уголовное дело о побоях и незаконном лишении свободы. За преступления ответил местный житель, ранее судимый за ложный донос .



Установлено, что подсудимый связал и избил потерпевшего в период с 26 по 27 июня 2018 года. Преступление было совершено на территории частного дома в деревне Березовка Елецкого района. Злоумышленник сзади напал на мужчину, удерживая его за одежду подвел к металлической опоре навеса крыши и привязал его к трубе веревками. Преступник держал мужчину привязанным с 17 часов 26 июня до двух часов ночи 27 июня. Все это время злоумышленник избивал своего пленника. Позже врачи диагностировали переломы трех ребер. Эти травмы были расценены как вред здоровью средней тяжести.



В суде подсудимый отказался давать показания. Были исследованы его показания, данные на следствии. Тогда он рассказал, что днем 26 июня выпивал с приятелем в доме своего знакомого. Когда мужчины вышли из дома покурить, то заметили у калитки мужчину. Тот сказал, что пришел в дом помогать по хозяйству. Подсудимый и его друг прогнали незваного гостя. После его ухода якобы пропала канистра с горючим. Подсудимый разыскал приходившего мужчину и решил его наказать — связать и избить. Позже выяснилось, что никакое горючее не пропадало.



Еще до приговора мужчина признал свою вину. В качестве компенсации он дал потерпевшему 5 000 рублей, покупал ему еду. Мужчины помирились.



Суд признал ельчанина виновным в преступлениях и выписал ему в качестве наказания штраф в 15 000 рублей.