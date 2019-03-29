До новых остановок в микрорайоне «Елецкий» продлены пять автобусных маршрутов

Городской департамент транспорта сообщает, что для улучшения транспортного обслуживания населения и в связи с обращениями жителей микрорайона «Елецкий» на интернет-портал врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, с 30 марта внесены изменения в схему движения общественного транспорта.

Муниципальные маршруты регулярных перевозок:

№7 «микрорайон «Елецкий» - Новое заводоуправление»,

№17 «НЛМК - ж/д вокзал - микрорайон «Елецкий»,

№30 «НЛМК - микрорайон «Елецкий»,

№325 «микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова»,

№347 «микрорайон «Елецкий» - А/с «Сокол»,

продляются по ул. Хренникова до нового конечного остановочного пункта «микрорайон «Елецкий», расположенного на пересечении с ул. Осканова, включая новый остановочный пункт «ул. Хренникова», расположенного в районе д. 1. Существующий конечный остановочный пункт будет исключен из схем муниципальных маршрутов.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону: 31-00-28.