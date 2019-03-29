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До новых остановок в микрорайоне «Елецкий» продлены пять автобусных маршрутов

2 962
#транспорт
До новых остановок в микрорайоне «Елецкий» продлены пять автобусных маршрутов

Городской департамент транспорта сообщает, что для улучшения транспортного обслуживания населения и в связи с обращениями жителей микрорайона «Елецкий» на интернет-портал врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, с 30 марта внесены изменения в схему движения общественного транспорта. 

Муниципальные маршруты регулярных перевозок:

№7 «микрорайон «Елецкий» - Новое заводоуправление», 

№17 «НЛМК - ж/д вокзал - микрорайон «Елецкий», 

№30 «НЛМК - микрорайон «Елецкий», 

№325 «микрорайон «Елецкий» - пл. Клименкова», 

№347 «микрорайон «Елецкий» - А/с «Сокол»,

продляются по ул. Хренникова до нового конечного остановочного пункта «микрорайон «Елецкий», расположенного на пересечении с ул. Осканова, включая новый остановочный пункт «ул. Хренникова», расположенного в районе д. 1. Существующий конечный остановочный пункт будет исключен из схем муниципальных маршрутов.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону: 31-00-28. 


2 962
#транспорт

Комментарии (2)

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38 минут назад
хочу посетовать на то что автобусы №22 идут прям часто как-то зато №24а буквально не дождаться одни №22-рые вечером и едут.
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Житель

44 минуты назад
Теперь интервал движения автобусов на перечисленных маршрутах увеличится!
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