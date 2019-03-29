Садоводческие маршруты откроются 13 апреля

Городской департамент транспорта сообщает, что работа сезонных садоводческих маршрутов для липчан в весенне-летний период 2019 года будет организована с 13 апреля.



Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов по садоводческим маршрутам от конечных остановочных пунктов с 13 апреля будет размещено на официальном сайте МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru , официальном сайте департамента транспорта www.deptrans48.ru .

