Общество

сегодня, 09:33

Садоводческие маршруты откроются 13 апреля

5 433
#садоводы
Садоводческие маршруты откроются 13 апреля

Городской департамент транспорта сообщает, что работа сезонных садоводческих маршрутов для липчан в весенне-летний период 2019 года будет организована с 13 апреля.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Время отправления автобусов по садоводческим маршрутам от конечных остановочных пунктов с 13 апреля будет размещено на официальном сайте МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru, официальном сайте департамента транспорта  www.deptrans48.ru


5 433
#садоводы

Комментарии (5)

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denis

22 минуты назад
почему у нас ежегодно из садоводом перекраивают расписание ??? нанимайте для них другие автобусы почему жители города должны страдать?
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24

28 минут назад
Одни №27-мые едут а №28 по пол часа нет хотя с той стороны еще и №8-рка сейчас не хорошо ходит.
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Человек

37 минут назад
Обещали с 1 апреля. Обманули...как всегда
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В мэрии снова чудят

55 минут назад
Весна ранняя, снег растаял, а они начало движения перенесли на 13 апреля? Ну хоть у людей спросили бы или сами подумали.
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Сырский Рудник

сегодня, 09:42
Но все писец теперь снимут часть автобусов с маршрута №28 и №24 ( с которых снимать вообще нельзя там добавлять нужно))) и теперь с 13 апреля опять смут часть автобусров с №28 и №28 а что бы интервалы уж совсем не были большими все вечерние рейсы Скорее всего опять сократят до ЕВРОПЕЙСКОГО и опять металлургам вечером после 22:00 до Сырского не добраться вот почему именно Сырский должен Страдать?1!!!!!
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