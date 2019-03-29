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Сердобольная липчанка лишилась 31 000 рублей

651
#мошенничество
Сердобольная липчанка лишилась 31 000 рублей

Очередное мошенничество совершено в Липецке 28 марта. Жертвой преступников стала 84-летняя женщина.

- На улице Гагарина пенсионерку остановил молодой мужчина, он рассказал пенсионерке о больном родственнике, и попросил денег на его лечение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Деньги мошенник обещал отдать с большими процентами.

Пожилая женщина поверила незнакомцу и передала ему 31 000 рублей. Больше нового знакомого она не видела.

Напомним, что 22 марта таким же образом обманули 80-летнего жителя Липецка. Старик отдал мошенникам 296 000 рублей.

651
#мошенничество

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