Происшествия
сегодня, 09:22
Сердобольная липчанка лишилась 31 000 рублей
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Очередное мошенничество совершено в Липецке 28 марта. Жертвой преступников стала 84-летняя женщина.
- На улице Гагарина пенсионерку остановил молодой мужчина, он рассказал пенсионерке о больном родственнике, и попросил денег на его лечение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Деньги мошенник обещал отдать с большими процентами.
Пожилая женщина поверила незнакомцу и передала ему 31 000 рублей. Больше нового знакомого она не видела.
Напомним, что 22 марта таким же образом обманули 80-летнего жителя Липецка. Старик отдал мошенникам 296 000 рублей.
Пожилая женщина поверила незнакомцу и передала ему 31 000 рублей. Больше нового знакомого она не видела.
Напомним, что 22 марта таким же образом обманули 80-летнего жителя Липецка. Старик отдал мошенникам 296 000 рублей.
651