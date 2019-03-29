Общество
сегодня, 09:27
Липчане снова обсудят снос 20 домов в центре города
Назначены уже третьи публичные слушания.
На 11 апреля в мэрии Липецка назначены очередные публичные слушания по вопросу застройки квартала в центре города, ограниченного улицами Ленина, Пролетарская, Интернациональная и Гагарина. Начало заседания запланировано на 16 часов ( пл. Театральная, 1, каб. 418).
Вопрос о будущем квартала в центре Липецка будут обсуждать уже в третий раз. В первые два проекта строителей отправили на корректировку. Теперь будет представлен обновленный проект, правда, он не претерпел существенных корректировок. Застройщики намерены построить в центре города 12 новых зданий общей площадью 35,6 тысяч кв. м. Это дома общей площадью жилого фонда 60,5 тысяч кв. м. разной этажности: от 5 до 12 этажей с подземными парковками, которые будут обрамлять район по так называемым красным линиям, административное здание, две спортивные площадки и площадки для игр детей, детсад на 125 мест, выставочный зал. Самым большим зданием в проекте стал многоуровневый жилой комплекс напротив городской детской больницы (бывшего федерального санатория «Восход»). Он должен иметь форму литеры V и смотреть торцами строения в сторону Сокола, расположившись на улицах Гагарина и Ленина.
Для воплощения планов строителей необходимо переоформить право собственности на 74 земельных участка, занятых сегодня гаражами, сараями и погребами. 20 домов 1950-х годов постройки строители намерены смести. В список на снос попадают 10 двухэтажных домов на Интернациональной, 3 двухэтажных и 1 трехэтажный жилой дом по Гагарина, 5 двухэтажных жилых домов на Ленина и одна двухэтажка на Пролетарской.
Предложения и замечания по проекту в мэрии Липецка принимают до 26 апреля.
Вопрос о будущем квартала в центре Липецка будут обсуждать уже в третий раз. В первые два проекта строителей отправили на корректировку. Теперь будет представлен обновленный проект, правда, он не претерпел существенных корректировок. Застройщики намерены построить в центре города 12 новых зданий общей площадью 35,6 тысяч кв. м. Это дома общей площадью жилого фонда 60,5 тысяч кв. м. разной этажности: от 5 до 12 этажей с подземными парковками, которые будут обрамлять район по так называемым красным линиям, административное здание, две спортивные площадки и площадки для игр детей, детсад на 125 мест, выставочный зал. Самым большим зданием в проекте стал многоуровневый жилой комплекс напротив городской детской больницы (бывшего федерального санатория «Восход»). Он должен иметь форму литеры V и смотреть торцами строения в сторону Сокола, расположившись на улицах Гагарина и Ленина.
Для воплощения планов строителей необходимо переоформить право собственности на 74 земельных участка, занятых сегодня гаражами, сараями и погребами. 20 домов 1950-х годов постройки строители намерены смести. В список на снос попадают 10 двухэтажных домов на Интернациональной, 3 двухэтажных и 1 трехэтажный жилой дом по Гагарина, 5 двухэтажных жилых домов на Ленина и одна двухэтажка на Пролетарской.
Предложения и замечания по проекту в мэрии Липецка принимают до 26 апреля.
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