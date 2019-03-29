Общество

сегодня, 09:27

Липчане снова обсудят снос 20 домов в центре города

13 927
#публичные слушания #снос #строительство
Липчане снова обсудят снос 20 домов в центре города

Назначены уже третьи публичные слушания.

На 11 апреля в мэрии Липецка назначены очередные публичные слушания по вопросу застройки квартала в центре города, ограниченного улицами Ленина, Пролетарская, Интернациональная и Гагарина. Начало заседания запланировано на 16 часов ( пл. Театральная, 1, каб. 418).

Вопрос о будущем квартала в центре Липецка будут обсуждать уже в третий раз. В первые два проекта строителей отправили на корректировку. Теперь будет представлен обновленный проект, правда, он не претерпел существенных корректировок. Застройщики намерены построить в центре города 12 новых зданий общей площадью 35,6 тысяч кв. м. Это дома общей площадью жилого фонда 60,5 тысяч кв. м. разной этажности: от 5 до 12 этажей с подземными парковками, которые будут обрамлять район по так называемым красным линиям, административное здание, две спортивные площадки и площадки для игр детей, детсад на 125 мест, выставочный зал. Самым большим зданием в проекте стал многоуровневый жилой комплекс напротив городской детской больницы (бывшего федерального санатория «Восход»). Он должен иметь форму литеры V и смотреть торцами строения в сторону Сокола, расположившись на улицах Гагарина и Ленина.

Для воплощения планов строителей необходимо переоформить право собственности на 74 земельных участка, занятых сегодня гаражами, сараями и погребами. 20 домов 1950-х годов постройки строители намерены смести. В список на снос попадают 10 двухэтажных домов на Интернациональной, 3 двухэтажных и 1 трехэтажный жилой дом по Гагарина, 5 двухэтажных жилых домов на Ленина и одна двухэтажка на Пролетарской. 

Предложения и замечания по проекту в мэрии Липецка принимают до 26 апреля.
13 927
#публичные слушания #снос #строительство

Комментарии (13)

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Нептун

20 минут назад
обрати внимание , про ЛЮДЕЙ , которые там живут , ты ни слова , зато про каких-то ботоксных ! Чудны твои дела , О МИР !
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Нептун

21 минуту назад
Макар, ты читать умеешь ? "обсуждать уже в третий раз. " - там хотят всё снести ещё со времён Царя Гороха , когда фамилий , про какие ты долдонишь , ещё слыхать никто не слыхивал !
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Ясен перец

23 минуты назад
Ботоксная тварь, в мэры метит!
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Ботоксная тварь

23 минуты назад
Влезла змеюка! Какого ей там Х надо?
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Юрка

24 минуты назад
Маша, где ты там красоту нашла?
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Маша

24 минуты назад
Для красоты! Вот только оооочень интересно, как на это дена пуделя отреагировала. Уваркина звостом за ним ходила)))
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Уваркина звезда

25 минут назад
Макар, эта змеюка вчера отметилась рядом с врио! Лезла со своими замечаниями, а ее никто не слушал. Нах ее лысый позвал не понятно)))
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Макар

26 минут назад
Уваркину позовите. У нее хорошо получается говорить «Снести!!!». Овца
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Нептун

43 минуты назад
чиновники только предоставляют разрешения , а потом они УМЫВАЮТ свои ручонки , а ЗАСТРОЙЩИК , что хочет , то и делает ! У застройщика и юристы , и ЧОПы , и ЧИНОВНИКИ , а у простых ЛЮДЕЙ , ничего , полный ноль и пинок под зад , в многоэтажку , на краю города из центра ! ВИВАТ , ЧИНОВНИК ! УДАЧИ ТЕБЕ ВО ВСЁМ !
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Местный

51 минуту назад
Житель, что имеешь против Рудника? Замечательный чистый и тихий район.
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