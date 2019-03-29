Происшествия

сегодня, 09:10

Сотрудника автоколонны раздавила маршрутка

4 2430
#несчастный случай
Сотрудника автоколонны раздавила маршрутка

Несчастный случай произошел 28 марта на территории автоколонны в районе улицы Доватора.

По предварительным данным, один из водителей предприятия приехал с маршрута и отправился оформлять путевку. В этот момент 66-летний работник колонны решил осмотреть только что прибывший с маршрута автобус "ПАЗ". Водитель автобуса вернулся и тронул автобус с места - находившегося под  "ПАЗом"  рабочего протащило несколько метров, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.




4 2430
#несчастный случай

Комментарии (4)

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valerafromsplus

28 минут назад
Это он спал что ли там и не видел водителя?
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гость

39 минут назад
торопыга, без гавнокомментариев никак нельзя клоун конченный!
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Липчанка

41 минуту назад
Нелепая смерть. Очень жалко мужчину. Царствие небесное!
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торопыга

49 минут назад
Эх,куда же ты полез 66 летний работник,что не знал ,что работа не волк в лес не убижит
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