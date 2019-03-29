Сотрудника автоколонны раздавила маршрутка

Несчастный случай произошел 28 марта на территории автоколонны в районе улицы Доватора.



По предварительным данным, один из водителей предприятия приехал с маршрута и отправился оформлять путевку. В этот момент 66-летний работник колонны решил осмотреть только что прибывший с маршрута автобус "ПАЗ". Водитель автобуса вернулся и тронул автобус с места - находившегося под "ПАЗом" рабочего протащило несколько метров, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.









