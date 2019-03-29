Приговор по делу об усыпанном бриллиантами золотом кресте оставили в силе

Областной суд оставил на свободе афериста, написавший расписку о денежном займе исчезающими чернилами.

Олег Бурлаков познакомился с дающим деньги в долг липчанином Сергеем Л. десять лет назад и с тех пор пользовался его услугами. Возвращая вовремя полученные суммы по договорной процентной ставке, он, так сказать, прикормил осторожного финансиста. Поэтому ему и не было отказано летом 2014 года в займе 800 тысяч рублей на развитие в Липецке сети табачных магазинов. Бурлаков взял у Л. эти деньги на полгода под 3% в месяц. На указанную сумму и условия кредита заемщик написал расписку и отдал в качестве залога кредитору золотой крест с россыпью мелких бриллиантов.Через полгода Бурлаков сообщил заимодавцу, что его бизнес испытывает трудности. Поэтому дебитор отдал кредитору лишь 144 тысячи рублей как выплату по процентам, попросив отсрочить выплату долга еще на полгода. При этом Бурлаков уговорил заимодавца написать новую расписку, чтобы, мол, начать отчет выплаты тела кредита и процентной ставки с новой даты. Расчетливого финансиста, правда, удивило то, что Бурлаков взялся писать расписку какой-то странной ручкой, отказавшись от протянутой ему обычной шариковой. Вернувшись домой, кредитор еще раз решил взглянуть на документ и обомлел: текст исчезал прямо на его глазах! Левин тут же засунул документ в домашний сканер и попытался сделать копию того, что еще уцелело, но тщетно - из принтера выполз девственно чистый лист бумаги!Сразу же после этого инцидента Бурлаков стал избегать общения с Л., который, оставшись без денег, поспешил с заявлением о совершенном в отношении него преступлении в полицию и с гражданским иском - в Правобережный суд Липецка.После проведения ряда специальных экспертиз, восстановившей текст расписки, полиция возбудила уголовное дело по ч.3. ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное в крупном размере»). К счастью, хоть крест с брюликами оказался настоящим - рыночную стоимость изделия оценили в 170 тысяч рублей. После окончания рассмотрения гражданского дела, по результатам которого Бурлаков обязан возместить причинный Левину материальный ушерб, заемщик пошел под уголовный суд. И хотя по санкции статьи Уголовного кодекса подсудимому грозило лишение свободы на срок до шести лет со штрафом, судья Советского районного суда Наталья Демьяновская проявила к Олегу Бурлакову истинный гуманизм, приговорив его к трем годам лишения свободы условно, хотя тот не признал совершенного преступления и, соответственно, не раскаялся в содеянном.Кстати, в апелляционной инстанции Олег Бурлаков и вовсе просил его оправдать. Но областной суд просто оставил в силе приговор Советского районного суда.