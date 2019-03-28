Новости в instagram
34 минуты назад
Липецкая вечЁрка: объезд города, демонтаж ЦУМа и ночная авария
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей липецких новостей в четверг, 28 марта.
Лидером по количеству комментариев стало сообщение «Игорь Артамонов: «Наказание должно быть неотвратимо». Так врио высказался насчет тех, кто портил благоустройство Липецка. Игорь Артамонов сегодня совершил объезд города и оценил то, в каком виде он встречает весну.
А то, в каком виде будет Липецкая область, теперь отчасти зависит от 30-летней Наиды Исматулаевой. Архитектор из списка топ-100 лучших в России заняла место начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области. Ранее девушка занимала должность главного архитектора города Азов Ростовской области.
Но пока в одном месте строят, в другом – сносят. Строители начали демонтаж окон первого этажа ЦУМа в Липецке. Пока специальная техника работает на фасаде здания со стороны площади Плеханова и улицы Зегеля. На площадке работает трактор. Официально все работы проходят как этап капитального ремонта.
Вместе с этими событиями липчане интересовались аварией на Октябрьском мосту. ДТП произошло в 23:30. На мосту столкнулись «Хэндай», самосвал и «Лада Калина». В аварии погибли 49-летний водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка.
А то, в каком виде будет Липецкая область, теперь отчасти зависит от 30-летней Наиды Исматулаевой. Архитектор из списка топ-100 лучших в России заняла место начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области. Ранее девушка занимала должность главного архитектора города Азов Ростовской области.
Но пока в одном месте строят, в другом – сносят. Строители начали демонтаж окон первого этажа ЦУМа в Липецке. Пока специальная техника работает на фасаде здания со стороны площади Плеханова и улицы Зегеля. На площадке работает трактор. Официально все работы проходят как этап капитального ремонта.
Вместе с этими событиями липчане интересовались аварией на Октябрьском мосту. ДТП произошло в 23:30. На мосту столкнулись «Хэндай», самосвал и «Лада Калина». В аварии погибли 49-летний водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка.