В России
25 минут назад
Более 300 млн рублей прошли за месяц через СБП Центробанка
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Переводы через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка за первый месяц работы составили 358,85 млн рублей.
Как сообщили «Известиям» в регуляторе, с момента запуска 28 февраля сервисом воспользовались 46,8 тыс. клиентов. При этом сбоев в работе или жалоб со стороны клиентов не было.
Эксперты ожидают дальнейшего роста популярности сервиса среди населения. По прогнозам, в первой половине 2020 года доля СБП на рынке переводов между частными лицами может превысить 50%.
Однако для этого необходимо, чтобы к системе подключились все крупные банки, включая Сбербанк. Сейчас к СБП подключены 12 банков: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, «Тинькофф», ВТБ и другие.
В то же время аналитики указывают, что из-за СБП сворачивается ряд направлений банковской деятельности, которые прежде выступали альтернативой системы ЦБ.
Эксперты ожидают дальнейшего роста популярности сервиса среди населения. По прогнозам, в первой половине 2020 года доля СБП на рынке переводов между частными лицами может превысить 50%.
Однако для этого необходимо, чтобы к системе подключились все крупные банки, включая Сбербанк. Сейчас к СБП подключены 12 банков: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Альфа-банк, «Тинькофф», ВТБ и другие.
В то же время аналитики указывают, что из-за СБП сворачивается ряд направлений банковской деятельности, которые прежде выступали альтернативой системы ЦБ.
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