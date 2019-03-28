В России

26 минут назад

Hyundai заинтересовался покупкой российских заводов Ford

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#автопроизводство

Азиатские инвесторы заинтересованы в покупке российских заводов Ford, решение о закрытии которых приняли акционеры совместного российско-американского Ford Sollers.  

В частности, речь идет о корейском автоконцерне Hyundai, рассказали «Известиям» источники, знакомые с деталями переговоров. 

«Он уже подписал обязательства в рамках специального инвестконтракта. Планировалось расширение мощностей. Корейцы заинтересованы в оборудовании завода двигателей, — пояснил собеседник издания. 

Представитель «Хендэ Мотор СНГ» отказался от комментариев. По некоторый данным, интерес проявляет и китайский GAC Motor. 

Пресс-секретарь СП Ford-Sollers Екатерина Комарова сказала «Известиям», что переговоры о приобретении производственных площадок идут, есть интересанты, но договоров о продаже пока нет. 

К концу июня заводы по выпуску легковых автомобилей закроют. Сотрудников двух предприятий — в Набережных Челнах и Елабуге — уже готов пригласить КамАЗ, а вопрос с трудоустройством работников завода во Всеволожске пообещали решить власти региона. 
94
#автопроизводство

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