52 минуты назад
Дело о резне в магазине из-за ревности передано в суд
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц.
«Так не доставайся же ты никому!»— Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 ноября 2018 г.
Как ни банально, но с этими словами из «Бесприданницы» Островского 43-летний житель Липецка набросился с ножом на свою бывшую возлюбленную. Однако её знакомый отвлек на себя нападавшего.
Подозреваемый задержан. Жизнь пострадавшей вне опасности pic.twitter.com/kMCQWBK8YF
Обвиняемого задержали спустя несколько часов, и на время предварительного следствия он был заключен под стражу. Установлено, ранее он был судим, в том числе за применение насилия к представителю власти. При допросе свою вину признал частично, пояснив, что хотел поквитаться с бывшей сожительницей, так как она не оправдала его надежд. Следователем проведена проверка его показаний на месте происшествия, а также собрана необходимая доказательственная база, в основе которой протоколы следственных действий, показания свидетелей и результаты судебных экспертиз, подтвердивших вменяемость фигуранта.
Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Давать