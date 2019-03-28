Дело о резне в магазине из-за ревности передано в суд

«Так не доставайся же ты никому!»



Как ни банально, но с этими словами из «Бесприданницы» Островского 43-летний житель Липецка набросился с ножом на свою бывшую возлюбленную. Однако её знакомый отвлек на себя нападавшего.



Подозреваемый задержан. Жизнь пострадавшей вне опасности pic.twitter.com/kMCQWBK8YF