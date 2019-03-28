Происшествия

52 минуты назад

Дело о резне в магазине из-за ревности передано в суд

1 513
#поножовщина
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Дело о резне в магазине из-за ревности передано в суд

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух лиц.

По данным следствия, утром 19 ноября 2018 года обвиняемый пришел к дому, где его бывшая девушка жила с новым возлюбленным. Увидев их вместе, он проследовал за ними в продуктовый магазин, где осколком бутылки нанес 28-летнему мужчине ранение шеи и набросился на 26-летнюю девушку с ножом. Ей он нанес несколько ударов в том числе в шею. Однако преступление не было доведено до конца, так как его внимание отвлек на себя спутник девушки, не дав ему возможности нанести последующие удары ножом. Обвиняемый бросился за ним вдогонку и на место преступления уже не вернулся. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи жизнь и здоровье потерпевшей вне опасности.




Обвиняемого задержали спустя несколько часов, и на время предварительного следствия он был заключен под стражу. Установлено,  ранее он был судим, в том числе за применение насилия к представителю власти. При допросе свою вину признал частично, пояснив, что хотел поквитаться с бывшей сожительницей, так как она не оправдала его надежд.  Следователем проведена проверка его показаний на месте происшествия, а также собрана необходимая доказательственная база, в основе которой протоколы следственных действий, показания свидетелей и результаты судебных экспертиз, подтвердивших вменяемость фигуранта.

Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
1 513
#поножовщина
1

Комментарии (1)

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28 минут назад
Таким надо пожизненно иначе в следующий раз ещё чего нибудь натворит
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