Общество

36 минут назад

Доброе утро, Липецк!

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#Доброе утро #
Доброе утро, Липецк!

Сегодня 29 марта 2019 года. Сегодня день специалиста юридической службы – профессиональный праздник юристов в Вооруженных силах.  

День в истории 

Святцы продолжают радовать нас именами, в возможность существования которых иногда даже не верится. Но для людей, привыкших плыть против течения и писать поперек строк – просто раздолье. Сегодня можно назвать новорожденного младенца Аристобул или Христодул, а можно и Папа – и такое имя есть. Таким образом, ребеночка можно назвать в честь его папы, в буквальном смысле.  

В этот день 146 лет назад Лев Толстой приступил к написанию романа «Анна Каренина». Он давно вынашивал план сделать темой масштабного произведения грешницу, отвергаемую обществом.  

По свидетельству жены и старшего сына писателя, он вдохновился незаконченным отрывком Пушкина «Гости съезжались на дачу…» и даже воскликнул: «Вот как надо писать!». Толстой имел в виду,  что сразу нужно давать читателю «экшн», помешать его в самую гущу конфликта, а не ходить кругами, описывая комнаты и наряды. И именно в этот день, 29 марта, писатель показал жене Софье Андреевне листок с первыми строками романа, среди которых была знаменитая ныне фраза «Все смешалось в доме Облонских». Эта фраза и сам роман были переведены более чем на 40 языков мира, произведение экранизировали 30 раз.  

Музыкальная пауза 

133 года назад в Атланте в этот самый день изобрели напиток кока-кола. Один полковник искал средство от головной боли и сварил на пробу сироп из листьев коки, сахара и кофеина. Получилась вкусная штука. Добавили газированной воды – вышло еще лучше. Набросали кубиков льда – совсем хорошо. Вот так делается история – маленькими шажками, методом проб и ошибок.  

Пусть же по этому поводу прозвучит хорошая песня.  




Последний снег – он мокрый самый 

Итак, сегодня, 29 марта, осадки возможны только днем – возможно, будет дождь, а может, мокрый снег. Переменная облачность, ветер западный 7-12 метров в секунду, интересные температурные качели: ночью 2-7 мороза, днем от 2-7 тепла.  

Транспорт

В пятничное утро хочется побыстрее приступить к своём делам, чтобы скорее и с чистой совестью уйти на выходные. Тогда добираемся до работы без пробок: все загруженные участки отмечены на карте красным цветом.



Отключения 

Завтра с девяти утра до пяти вечера будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора, по улицам Орловская, Шкатова, 4-й Пятилетки, Короленко, Антипова и в переулке Янкина. 

Тем временем 

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший фарш.  

На днях специалисты Роскачества начали исследование нескольких образцов мясного фарша из магазинов по 30 параметрам безопасности и качества. В числе прочего выясняется, присутствуют ли в образцах антибиотики, ДНК крупного рогатого скота, барана, курицы, свиньи, кролика, сои, кукурузы, сколько в нем жира и белка, фосфатов и других составляющих. Пока результаты анализов не готовы, сотрудники Роскачества рассказывают, как выбрать фарш в магазине. 

«В фарше должно быть как минимум 60 процентов мышечной ткани, и не должно быть хрящей, костей, кровяных сгустков, грубой соединительной ткани, пленок, сухожилий. 

Он должен быть однородным, цвета - от розово-красного до темно-красного. Если в нем есть участки позеленевшие, посеревшие, потемневшие, значит, он, скорее всего, испорчен. Чем больше в фарше говядины, тем он ярче по цвету и наоборот, если преобладает свинина – бледнее», - пишет Российская газета.  

Между прочим, подпорченное мясо не спасает даже тепловая обработка: около 1 процента болезнетворных микроорганзмов не погибнут и наделают нехороших дел в вашем организме. Из-за этого однажды на одном броненосце даже восстание матросов началось.  

Итак, это новый весенний день и давайте проведем его с толком. GOROD48 всегда рад предложить вам наисвежайшие новости, не вызывающие никаких плохих последствий. Хорошего дня!  
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#Доброе утро #

Комментарии (3)

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Виктор 2-28-14

6 минут назад
Солнце спрятано за тучи....Видно в утро,тучи круче....Не пробиться к нам лучам....Нет вниманья,к мелочам...У того кто там,над нами.....С бородою и усами....В чём-то мы брат согрешили?....Когда жизнь свою решили.....
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Липчанка

16 минут назад
Что же имена так покоя то не дают? Наверное автора родители назвали таким именем, что все стебаються...
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Виктор 2-28-14

22 минуты назад
Вечёрка без музыки,на сон грядущий?.....Несуразность, не понимающего суть....Провалиться, желает волю имущий....В блюза, протяжного стона муть.....
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