Происшествия

39 минут назад

Крестный ход с иконой пришел в елецкую колонию

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#колония #УФСИН #крестный ход
Крестный ход с иконой пришел в елецкую колонию

У заключенных была возможность приложиться к иконе "Избавительница от бед"

"В исправительную колонию №4 УФСИН России по Липецкой области была доставлена икона Божьей Матери «Избавительница от бед». Для осуждённых и сотрудников учреждения был проведён молебен и предоставлена возможность приложиться к данной святыне.

Участвовавшими в мероприятии священнослужители и сопровождающими икону казаками была проведена беседа с осуждёнными, в ходе которой рассказана история появления данной иконы и исторических событий, связанных с ней. В завершении мероприятия священнослужители и казаки ответили присутствующим на все интересующие их вопросы, касающиеся этого события", сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Крестный ход с иконой "Избавительница от бед" проходит по территории Липецкой области уже второй месяц. 
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#колония #УФСИН #крестный ход

Комментарии (2)

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Ну все, встали с колен-

12 минут назад
- теперь попрем!
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Дмитрий

14 минут назад
Какие казаки? Казачество было уничтожено коммунистами подчистую.
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