Происшествия
39 минут назад
Крестный ход с иконой пришел в елецкую колонию
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У заключенных была возможность приложиться к иконе "Избавительница от бед"
"В исправительную колонию №4 УФСИН России по Липецкой области была доставлена икона Божьей Матери «Избавительница от бед». Для осуждённых и сотрудников учреждения был проведён молебен и предоставлена возможность приложиться к данной святыне.
Участвовавшими в мероприятии священнослужители и сопровождающими икону казаками была проведена беседа с осуждёнными, в ходе которой рассказана история появления данной иконы и исторических событий, связанных с ней. В завершении мероприятия священнослужители и казаки ответили присутствующим на все интересующие их вопросы, касающиеся этого события", сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
Крестный ход с иконой "Избавительница от бед" проходит по территории Липецкой области уже второй месяц.
Участвовавшими в мероприятии священнослужители и сопровождающими икону казаками была проведена беседа с осуждёнными, в ходе которой рассказана история появления данной иконы и исторических событий, связанных с ней. В завершении мероприятия священнослужители и казаки ответили присутствующим на все интересующие их вопросы, касающиеся этого события", сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.
Крестный ход с иконой "Избавительница от бед" проходит по территории Липецкой области уже второй месяц.
2 329
Ну все, встали с колен-
Дмитрий