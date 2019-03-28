Крестный ход с иконой пришел в елецкую колонию

У заключенных была возможность приложиться к иконе "Избавительница от бед"

"В исправительную колонию №4 УФСИН России по Липецкой области была доставлена икона Божьей Матери «Избавительница от бед». Для осуждённых и сотрудников учреждения был проведён молебен и предоставлена возможность приложиться к данной святыне.



Участвовавшими в мероприятии священнослужители и сопровождающими икону казаками была проведена беседа с осуждёнными, в ходе которой рассказана история появления данной иконы и исторических событий, связанных с ней. В завершении мероприятия священнослужители и казаки ответили присутствующим на все интересующие их вопросы, касающиеся этого события", сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.



Крестный ход с иконой "Избавительница от бед" проходит по территории Липецкой области уже второй месяц.

