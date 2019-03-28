Погода в Липецке

45 минут назад

Атмосферный фронт ненадолго принесет в Липецкую область небольшой мокрый снег

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#снегопад
Атмосферный фронт ненадолго принесет в Липецкую область небольшой мокрый снег

29 марта с приближением атмосферного фронта в Липецкой области местами ожидается небольшой мокрый снег. 30 марта территория региона окажется в теплом секторе циклона — ночью местами пройдут небольшие снег и мокрый снег, днем осадки маловероятны, температура повысится. 


31 марта также обойдется без осадков, потепление продолжится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 марта от 0 до 2 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 30 марта от 3 до 4 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 31 марта — от 7 до 9 градусов тепла, что на 5-7 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 2 до 7 градусов мороза, днем составит от 2 до 7 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.

День 29 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 20 градусов мороза.

264
#снегопад

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