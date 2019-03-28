Мост на грязинской трассе у Новой Жизни начнут ремонтировать в этом году

Деньги уже выделены

Сегодня в Липецкомгорсовете состоялся круглый стол на тему «Проблемы управления состоянием сети автомобильных дорог и сооружений». В нем принял участие и депутат Госдумы Михаил Гулевский. Он заявил, что деньги на строительство путепровода на трассе Липецк-Грязи из федеральной казны выделили, и работы начнутся уже в этом году.



- Из всей суммы в 1 миллиард 890 миллионов, что получит регион на дороги в этом году, 500 миллионов – это деньги на строительство моста в Новой Жизни. Они в общем котле, не как по Петровскому было – отдельной строкой. Проекта еще нет, он находится на экспертизе! Хотя я еще в январе 2018 года по этому поводу звонил. Я накануне встречался с Игорем Артамоновым, и он мне подтвердил, что мост будет построен в этом году, - сообщил депутат Госдумы Михаил Гулевский.



Тему мостов продолжил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин. Он рассказал о первых шагах нового подразделения, которое займется виадуками в Липецке. По его словам, из 19 мостов 8 находятся в неудовлетворительном состоянии. Сейчас их начали обследовать, после чего примут решение об их дальнейшей судьбе, сообщает пресс-служба Липецкого горсовета.





