Общество

12 минут назад

Мост на грязинской трассе у Новой Жизни начнут ремонтировать в этом году

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#мост #ремонт
Мост на грязинской трассе у Новой Жизни начнут ремонтировать в этом году

Деньги уже выделены

Сегодня в Липецкомгорсовете состоялся круглый стол на тему «Проблемы управления состоянием сети автомобильных дорог и сооружений».  В нем принял участие и депутат Госдумы Михаил  Гулевский. Он заявил, что деньги на строительство путепровода на трассе Липецк-Грязи из федеральной казны выделили, и работы начнутся уже в этом году. 

- Из всей суммы в 1 миллиард 890 миллионов, что получит регион на дороги в этом году, 500 миллионов – это деньги на строительство моста в Новой Жизни. Они в  общем котле, не как по Петровскому было – отдельной строкой.  Проекта еще нет, он находится на экспертизе! Хотя я еще в январе 2018 года по этому поводу звонил. Я накануне встречался с Игорем Артамоновым, и он мне подтвердил, что мост будет построен в этом году, - сообщил депутат Госдумы Михаил Гулевский.

Тему мостов продолжил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин. Он рассказал о первых шагах нового подразделения, которое займется виадуками в Липецке. По его словам, из 19 мостов 8 находятся в неудовлетворительном состоянии. Сейчас их начали обследовать, после чего примут решение об их дальнейшей судьбе, сообщает пресс-служба Липецкого горсовета. 


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#мост #ремонт

Комментарии (2)

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12 секунд назад
Сейчас вылезут в комменты нытики по любому поводу
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гость

1 минуту назад
А куда дели старый проект? Ведь уже начинали строить, опоры стоят
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