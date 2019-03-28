Происшествия

18 минут назад

Липчанина будут судить за нападение на подвезшую его на машине женщину

300
#разбой
Липчанина будут судить за нападение на подвезшую его на машине женщину

Прокурор Левобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному факту разбойного нападения, совершенного с применением предмета используемого в качестве оружия.

По версии следствия, 5 декабря прошлого года обвиняемый остановил проезжающий по ул. Папина автомобиль, за рулем которого была женщина-водитель, попросив подвезти его на ст. Чугун-2, обещая заплатить ему 500 руб.

По прибытии на место, обвиняемый сказал, что пойдет домой за деньгами, а сам отойдя на 10 м от машины, достал имевшийся у него нож, вернулся в машину и обхватив сзади водителя и приставив к шее  нож,  потребовал передать ему имеющиеся денежные средства, золотые изделия, сотовый телефон и ключи от автомобиля.

Реально восприняв угрозу, потерпевшая выполнила требование преступника.

Высадив потерпевшую из автомобиля, обвиняемый скрылся с места преступления  на ее автомобиле. 

В результате потерпевшей был причинен материальный ущерб на общую сумму 92 725 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность преступника была установлена и по факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает прокуратура Липецкой области.

 
300
#разбой

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