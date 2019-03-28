Общество

сегодня, 15:00

В Ельце благоустроят целый микрорайон

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#благоустройство #тендер
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В Ельце благоустроят целый микрорайон

Порядок наведут в «Строителе».

Комитет по коммунальному хозяйству администрации Ельца объявил тендер на комплексное благоустройство микрорайона «Строитель». На реализацию проекта готовы потратить до 25 385 830 рублей.

Благоустройство микрорайона должно стартовать сразу после подписания контракта. При успешном проведении торгов, специалисты займутся проектом уже в апреле. Первый этап работ связан с капитальной сменой дорожного покрытия — вместо старых дорожек и бордюров уложат новые. Полотно сменят как во дворах, так и в проездах между домами. В микрорайоне установят 63 новые урны, поставят 75 бульварных скамейки без спинки. Гарантия на работы составит пять лет.

Работы по благоустройству планируют завершить к 15 августа. Услуги подрядчика оплатят из бюджета Ельца.
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#благоустройство #тендер
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