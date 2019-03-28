Ельчанин украл в магазине презервативы и подрался с охранником

За это был приговорен к 1 году условно

Елецким городским судом Липецкой области 19 -летний студент, житель города Ельца признан виновным в совершении грабежа (ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы условным на срок 1 год с испытательным сроком 1 год.



В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в дневное время 16 января 2019 года, находясь в торговом зале магазина, расположенного по ул. Пушкина, подошел к стеллажу у кассы и взял коробку презервативов стоимостью 154 руб. 95 коп. Затем положил ее к себе в карман куртки и быстрым, шагом вышел, не оплатив товар. На порогах возле входа к нему подошел контролер магазина и попросил оплатить предмет, который он положил в карман, на что молодой человек применил насилие, а именно, нанес три удара руками последнему в область головы сообщает администрация Ельца со ссылкой на СО ОМВД России по городу Ельцу.

