Происшествия

сегодня, 14:52

Ельчанин украл в магазине презервативы и подрался с охранником

9 940
#кража #грабеж
Ельчанин украл в магазине презервативы и подрался с охранником

За это был приговорен к 1 году условно

Елецким городским судом Липецкой области 19 -летний студент, житель города Ельца признан виновным в совершении грабежа (ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы условным на срок 1 год с испытательным сроком 1 год. 

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в дневное время 16 января 2019 года, находясь в торговом зале магазина, расположенного по ул. Пушкина, подошел к стеллажу у кассы и взял коробку презервативов стоимостью 154 руб. 95 коп. Затем положил ее к себе в карман куртки и быстрым, шагом вышел, не оплатив товар. На порогах возле входа к нему подошел контролер магазина и попросил оплатить предмет, который он положил в карман, на что молодой человек применил насилие, а именно, нанес три удара руками последнему в область головы сообщает администрация Ельца со ссылкой на СО ОМВД России по городу Ельцу.
9 940
#кража #грабеж

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Анна Ванна

15 минут назад
Автор, назовите школу, в которой вы учились, п-та!
ответить

Любопытный

16 минут назад
положил ее к себе в карман куртки и быстрым, шагом вышел, не оплатив товар. На порогах возле входа к нему подошел контролер - то есть, он сначала вышел, не оплатив товар, а потом вошел и у входа к нему подошел контролер. Так мужик вспомнил, что не оплатил, и пришел оплатить, а его не пустили, но он же не мог не оплатить, вот и возмутился!
ответить

Блин горелый

19 минут назад
"нанес три удара руками последнему в область головы" - то есть, в голову не попал, а попал в область головы и в район левого уха. Или правого?
ответить

Понять

25 минут назад
И простить
ответить

Молодость.

26 минут назад
Денег нет, сексу хочеться, а подруга без резинки не даёт. Спид говорит гуляет по стране. И гонорея.
ответить

Lol

38 минут назад
В США этому студенту 5 лет впаяли ли бы ,и волчий билет на всю жизнь
ответить

вау

38 минут назад
Маруся, супер комментарий!
ответить

Милая Оксана

40 минут назад
Злыдень писюкастый !
ответить

Маруся

сегодня, 15:03
Зря его остановили, хоть размножаться бы этот дебил перестал. А то народит потом себе подобных
ответить

Еще в рубрике

Липчанина будут судить за нападение на подвезшую его на машине женщину
#разбой
Липчанина будут судить за нападение на подвезшую его на машине женщину

16 минут назад

Происшествия
На нескольких улиц Липецка отключат электроэнергию
#отключение электричества
4
На нескольких улиц Липецка отключат электроэнергию

сегодня, 14:36

Происшествия
Липчанин задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении школьницы
#педофилия
7
Липчанин задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении школьницы

сегодня, 13:50

Происшествия
В Грязях ищут свидетелей смертельной аварии
#авария #ДТП
1
В Грязях ищут свидетелей смертельной аварии

сегодня, 13:15

Происшествия
Многодетный отец обокрал управляющую компанию
#кража
5
Многодетный отец обокрал управляющую компанию

сегодня, 10:39

Происшествия
Коробка из-под телевизора напугала ельчан
#подозрительный предмет
1
Коробка из-под телевизора напугала ельчан

сегодня, 10:20

Происшествия