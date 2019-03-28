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сегодня, 14:36

На нескольких улиц Липецка отключат электроэнергию

4 1359
#отключение электричества
На нескольких улиц Липецка отключат электроэнергию

Отключения электроэнергии произойдут в связи с ремонтом

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:

29 марта с 09:00 до 17:00 по ул. Орловская, ул. Шкатова, ул. 4-й Пятилетки, ул. Короленко, ул. Антипова, пер. Янкина, сообщает ЛГЭК.

4 1359
#отключение электричества

Комментарии (4)

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Баба Яга

59 минут назад
Исправьте ошибку в заголовке, не позорьтесь !
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Житель

сегодня, 14:57
Соковых, ты задрал с отключениями
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Баба Яга

сегодня, 14:46
"На * "
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Баба Яга

сегодня, 14:43
"На * ..." Падежов не знаете?! :-)
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