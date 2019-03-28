Происшествия
сегодня, 14:36
На нескольких улиц Липецка отключат электроэнергию
Отключения электроэнергии произойдут в связи с ремонтом
В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:
29 марта с 09:00 до 17:00 по ул. Орловская, ул. Шкатова, ул. 4-й Пятилетки, ул. Короленко, ул. Антипова, пер. Янкина, сообщает ЛГЭК.
29 марта с 09:00 до 17:00 по ул. Орловская, ул. Шкатова, ул. 4-й Пятилетки, ул. Короленко, ул. Антипова, пер. Янкина, сообщает ЛГЭК.
Баба Яга
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Баба Яга
Баба Яга