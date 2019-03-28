На нескольких улиц Липецка отключат электроэнергию

Отключения электроэнергии произойдут в связи с ремонтом

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения будет отключена электроэнергия в жилых домах частного сектора:



29 марта с 09:00 до 17:00 по ул. Орловская, ул. Шкатова, ул. 4-й Пятилетки, ул. Короленко, ул. Антипова, пер. Янкина, сообщает ЛГЭК.



