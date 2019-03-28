Общество

31 минуту назад

Половина липчан могут столкнуться с проблемами водоснабжения

1 817
#вода
1
Половина липчан могут столкнуться с проблемами водоснабжения

Вода может быть мутной или еле-еле течь.

Из-за работ на на сетях водоснабжения возможно снижение давления или повышение мутности питьевой воды, сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области со ссылкой на ЛГЭК. Проблемы с водоснабжением прогнозируют с полуночи 30 марта до 5 утра.

В зону возможных проблем попали:

- микрорайоны №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 27, 28, 29, "Елецкий", "Университетский"

- поселок 10 Шахта, Сырский рудник;

- район Опытной станции;

- улицы Московская, ул. Москвская 6а (Липецкая областная клиническая больница), котельные ПАО "Квадра": Юго-Западная, Северо-Западная, Семашко, Привокзальная;ЦТП ПАО "Квадра";

- улицы Гагарина, Космонавтов, Студеновская;

- Студенки;

- дома частного сектора по улицам Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, Железнодорожная, 2-я Гранитная; проезд Шишикина;

- котельные АО "ЛГЭК": 108 квартал, Упрснабсбыт, Космонавтов 36\4, Центролит, Водозабор №3.
1 817
#вода
1

Комментарии (1)

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1111

11 минут назад
проще говоря весь город, кроме "толстожопиков": пл.Соборная ,(ул Зегеля), ул Советская, "долина нищих"...ну чуток Тельмана зацепило ах беда.....доставка воды прям к порогу наверно будет организована????
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