Половина липчан могут столкнуться с проблемами водоснабжения

Вода может быть мутной или еле-еле течь.

Из-за работ на на сетях водоснабжения возможно снижение давления или повышение мутности питьевой воды, сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области со ссылкой на ЛГЭК. Проблемы с водоснабжением прогнозируют с полуночи 30 марта до 5 утра.



В зону возможных проблем попали:



- микрорайоны №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 27, 28, 29, "Елецкий", "Университетский"



- поселок 10 Шахта, Сырский рудник;



- район Опытной станции;



- улицы Московская, ул. Москвская 6а (Липецкая областная клиническая больница), котельные ПАО "Квадра": Юго-Западная, Северо-Западная, Семашко, Привокзальная;ЦТП ПАО "Квадра";



- улицы Гагарина, Космонавтов, Студеновская;



- Студенки;



- дома частного сектора по улицам Тельмана, Вавилова, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Щорса, Чайковского, Железнодорожная, 2-я Гранитная; проезд Шишикина;



- котельные АО "ЛГЭК": 108 квартал, Упрснабсбыт, Космонавтов 36\4, Центролит, Водозабор №3.