Происшествия

48 минут назад

Липчанин задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении школьницы

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#педофилия
Липчанин задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении школьницы

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области во взаимодействии с липецкими коллегами в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении девочки-подростка, не достигшего возраста 16 лет.

Установлено, что в 2015 году злоумышленник, зарегистрированный в одной из социальных сетей под ником несовершеннолетней девочки, обратился к потерпевшей, которой на тот момент только исполнилось 12 лет, и посредством дружественной переписки выманил у нее фотографии интимного характера. В дальнейшем, когда подозреваемый стал требовать предоставить ему дополнительные фото, подросток внесла его в «черный» список. Переписка прекратилась.

В 2017 году злоумышленник снова под тем же ником обратился на личную страницу потерпевшей и вернулся к предыдущему вопросу. Девочка снова заблокировала контакт. Тогда мужчина в социальной сети распространил среди ее друзей имеющиеся у него фотографии с изображением подростка. Родители потерпевшей обратились с заявлением в органы внутренних дел.

В ночь на 27 марта калужские оперативники задержали подозреваемого на территории одного из районов Липецкой области. Им оказался неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 43-летний местный житель.

В отношении фигуранта городским подразделением следственного комитета возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации «Развратные действия, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Подозреваемый отрабатывается на причастность совершения аналогичных преступлений, сообщили в УМВД России по Калужской области.
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#педофилия

Комментарии (3)

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Житель

6 минут назад
Только кастрация .
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Путя

12 минут назад
Детям в 12 лет совершенно не нужен контакт и соц. Сети куда родители смотрят
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Вердикт

33 минуты назад
Подвергнуть принудительной кастрации! Отрезанное пришить на лбу!
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