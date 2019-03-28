Липчанин задержан по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении школьницы

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области во взаимодействии с липецкими коллегами в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении иных действий сексуального характера в отношении девочки-подростка, не достигшего возраста 16 лет.

Установлено, что в 2015 году злоумышленник, зарегистрированный в одной из социальных сетей под ником несовершеннолетней девочки, обратился к потерпевшей, которой на тот момент только исполнилось 12 лет, и посредством дружественной переписки выманил у нее фотографии интимного характера. В дальнейшем, когда подозреваемый стал требовать предоставить ему дополнительные фото, подросток внесла его в «черный» список. Переписка прекратилась.



В 2017 году злоумышленник снова под тем же ником обратился на личную страницу потерпевшей и вернулся к предыдущему вопросу. Девочка снова заблокировала контакт. Тогда мужчина в социальной сети распространил среди ее друзей имеющиеся у него фотографии с изображением подростка. Родители потерпевшей обратились с заявлением в органы внутренних дел.



В ночь на 27 марта калужские оперативники задержали подозреваемого на территории одного из районов Липецкой области. Им оказался неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 43-летний местный житель.



В отношении фигуранта городским подразделением следственного комитета возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации «Развратные действия, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности частной жизни».



В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Подозреваемый отрабатывается на причастность совершения аналогичных преступлений, сообщили в УМВД России по Калужской области.

