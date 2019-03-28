Происшествия
сегодня, 13:15
В Грязях ищут свидетелей смертельной аварии
Водитель скрылся с места ДТП.
Полицейские просят откликнуться очевидцев смертельной аварии, сообщает «Первый грязинский портал» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по Грязинскому району. ДТП произошло на улице Коммунистическая в Грязях вчера ночью, примерно в 3 часа. Там водитель наехал на пешехода. Пострадавший скончался от полученных травм. Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП.
Очевидцев или свидетелей этого происшествия, а также лиц, имеющий какую либо значимую информацию о данном происшествии, просьба сообщить за вознаграждение по телефонам: 02, 84746122171, 84746122158, 89205440514. Анонимность гарантирована.
Очевидцев или свидетелей этого происшествия, а также лиц, имеющий какую либо значимую информацию о данном происшествии, просьба сообщить за вознаграждение по телефонам: 02, 84746122171, 84746122158, 89205440514. Анонимность гарантирована.
Житель