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В Грязях ищут свидетелей смертельной аварии

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#авария #ДТП
В Грязях ищут свидетелей смертельной аварии

Водитель скрылся с места ДТП.

Полицейские просят откликнуться очевидцев смертельной аварии, сообщает «Первый грязинский портал» со ссылкой на ОГИБДД ОМВД России по Грязинскому району. ДТП произошло на улице Коммунистическая в Грязях вчера ночью, примерно в 3 часа. Там водитель наехал на пешехода. Пострадавший скончался от полученных травм. Водитель, совершивший наезд на пешехода, скрылся с места ДТП.

Очевидцев или свидетелей этого происшествия, а также лиц, имеющий какую либо значимую информацию о данном происшествии, просьба сообщить за вознаграждение по телефонам: 02, 84746122171, 84746122158, 89205440514. Анонимность гарантирована.
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#авария #ДТП

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