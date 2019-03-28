Фонд капитального ремонта Липецкой области будет перезагружен

Новый формат работы Фонда обсудили в региональной администрации.

Региональный Фонд капитального ремонта меняет формат своей работы. Об этом объявили на пресс-конференции в администрации Липецкой области. В ей приняли участие вице-губернатор Александр Костомаров, начальник управления ЖКХ Елена Бадулина и исполняющий обязанности руководителя ФКР в Липецкой области Константин Востриков.- Две недели назад в Фонде капитального ремонта сменено руководство. Оценив предшествующую деятельность Фонда, мы хотим сделать его перезагрузку. Работа Фонда капитального ремонта должна стать более открытой, прозрачной, эффективной и понятной липчанам, - считает Александр Костомаров. - Наша основная задача — делать качественный ремонт в срок, добиваться энергоэффективности домов. В 2019 году по программе капитального ремонта будут обновлены 737 домов, где живут более 90 000 человек. На работы будет потрачено 2,2 млрд рублей из Фонда, также из бюджета Липецкой области выделено софинансирование в 200 млн рублей. Для справки: год назад администрация области на поддержку ФКР выделила всего 3,9 млн рублей. Кроме финансовой помощи, мы готовы оказывать методическую поддержку: выпускать новые нормативные акты для того, чтобы липчане увидели качественные изменения.Программу перезагрузки работы регионального оператора журналистам представил Константин Востриков, новый глава ФКР, отрекомендованный Александром Костомаровым как профессионал с 13-летним опытом работы в сфере ЖКХ. Приступив к исполнению обязанностей руководителя Фонда капитального ремонта, Константин Востриков сразу же начал анализировать его проблемы. Во-первых, были обобщены жалобы и обращения. Только за февраль в ФКР поступило порядка пяти тысяч обращений от липчан. Большая часть из них касается изменения данных плательщиков и доставки квитанций. Теперь Фонд капитального ремонта меняет свой формат общения с липчанами. Оно станет более открытым и оперативным. Обращения граждан обещают систематизировать и структурировать, а ответы на них будут давать в срок от 1 до 10 дней, в зависимости от сути жалобы.ФКР намерен усилить контроль над подрядчиками. Константин Востриков рассказал, что зачастую ремонт поручается банкротящимся фирмам или тем организациям, которые фактически и не работают. Повторения таких ситуаций намерены не допускать. Кроме того, в ФКР установят техническую политику по качеству материалов и энергоэффективности работ. В отношении подрядных организаций, плохо или не в срок выполняющих свою работу, введут систему штрафов и юридическую ответственность. С подрядчиков собираются требовать увеличения срока банковских гарантий. 2% от суммы контракта будут заморожены до окончания гарантийного срока на работы. Принимать работу будет расширенная комиссия.В ближайшее время все на дома, где в 2019 году будет проводиться капитальный ремонт, поставят видеокамеры. Все заинтересованные стороны, в том числе и жильцы этих домов, смогут в онлайн-режиме отслеживать работу подрядчиков. Камеры установят не только на фасадах ремонтируемых зданий, но и во дворах. Причина: жалобы от жильцов на строительный мусор. Следить за ремонтом можно будет через сайт ФКР. Портал Фонда капитального ремонта также планируют обновить: ввести более удобную навигацию по отправке обращений, а также запустить раздел общественных обсуждений.На общественные обсуждения уже намерены представить проекты обновления фасадов 29 домов. До этого, эскизы и проекты пройдут оценку нового начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области и нового руководителя «Липецкгражданпроекта». Будут обновлены фасады домов:- площадь Ленина - Соборная, 3- проспект Победы 59а, 61б, 63а, 65а, 94- улица Терешковой, 3/1 и 4- улица Гагарина, 104, 161/1, 161/2, 161/3, 3, 7- улица Зегеля, 1, 30, 30а- улица Ленина, 27- улица Малые Ключи, 1- улица Октябрьская,1- улица Плеханова, 78- улица Студеновская, 19,21,3, 9- улица Фрунзе,2- улица Берзина,2- улица Советская,68.Помимо многоквартирных домов, в 2019 году ФКР впервые возьмется за общежития. В очередь на ремонт поставлены 15 таких зданий в Липецке (улицы Астраханкая, Ильича, Волгоградская, Гагарина, 9 микрорайон, Космонавтов, Дзержинского, 15 микрорайон, площадь Мира) и Данкове (улица Толстого). При ремонте общежитий есть свои технические особенности, но строители их обязательно предусмотрят. Сразу после пресс-конференции Константин Востриков отправился в Данков оценивать фронт работ.Начальник управления ЖКХ Липецкой области Елена Бадулина дополнила, что теперь специальная межведомственная комиссия (с участием совета общественности) будет оценивать необходимость ремонта в том или ином доме. Цел работы комиссии — проверить состояние зданий и акцентировать внимание на тех, которые требуют ремонта в первую очередь. Вместе с этим будет запущена подпрограмма капитального ремонта, учитывающая необходимые, но не обязательные по программе ФКР ремонты. Часто бывает, что дом в целом не является аварийным, но его части требуют срочной реконструкции.