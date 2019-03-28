Готовые инсектофунгицидные протравители завоевывают популярность на юге России

Предпосевная обработка семян фунгицидными и инсектофунгицидными препаратами сегодня обязательна при возделывании зерновых колосовых и многих других культур, выращиваемых на территории юга России. Данный прием снижает вероятность поражения культуры болезнями и повреждения вредителями на начальных этапах роста, позволяя получить дружные, полноценные всходы и сохранить заданную густоту стояния растений, что в итоге позволяет получить максимальный урожай.

Для правильного выбора препарата необходимо учитывать видовой состав патогенов, передающихся через семена и почву. Проанализировав данные более тысячи лабораторных проб семян и почвы, проведенных в сезоне-2018 под урожай 2019 года, эксперты компании «Сингента» определили видовой состав возбудителей болезней на семенном материале. В основном он представлен грибами рода Alternaria spp. и Fusarium spp., а также грибами вида Tilletia caries/levis и Tilletia cоntroversa (возбудители твердой и карликовой головни озимой пшеницы). Кроме того, в почве постоянно присутствует значительное количество патогенной микрофлоры (грибы рода Fusarium spp., поражающие корневую систему и способные вызвать гибель растения).

Табл. 1. Распространение видового состава основных патогенов озимых колосовых по региону Юг (ФЭС)

Субъект региона Средние значения фитоэкспертизы семян Fusarium spp, % Alternaria spp, % Tilletia caries/levis, спор/зерно Tilletia cоntroversa, спор/зерно Краснодарский край 2,2 25 1,6 0,2 Ставропольский край 1,9 28,4 5,2 12,6 Ростовская область 2,7 14 0,5 0,1

Табл. 2. Распространение патогенной и условно-патогенной микрофлоры, а также сапротрофной и супрессивной микрофлоры по региону Юг

Субъект региона Средние значения микологического анализа почвы Fusarium spp, % Verticillium spp, % Trichoderma spp, % Краснодарский край 21,0 3 21,3 Ставропольский край 25,5 3,4 19,7 Ростовская область 20,4 3 16,5

Для повышения эффективности защиты всходов в поле от вредителей и болезней специалисты «Сингенты» рекомендуют проводить предпосевную обработку семян комбинированными инсектофунгицидными протравителями. Они обеспечат комплексную защиту посева, минимизируя риски ошибок при приготовлении баковых смесей.

Рассказывает Г. Гутаренко, главный агроном агрокомплекса «Кущевский» (Краснодарский край): «Осенью 2017 года решили попробовать препарат СЕЛЕСТ® МАКС в дозировке 1,75 л/т. Густота растений в варианте с обработкой препаратом была на 19 % больше стандартной баковой смеси фунгицида и инсектицида, растения более выровненные по высоте, с более мощной корневой системой. Урожайность с СЕЛЕСТ® МАКС составила 63,2 ц/га против 61,4ц/га в стандарте. Продукт нам очень понравился, планируем использовать его и дальше».

«В 2015 году при посеве озимой пшеницы 25 % семян было обработано препаратом СЕЛЕСТ® ТОП с нормой расхода 1,35 л/т, — рассказывает А. Федоренко, главный агроном “ОПХ им. К. А. Тимирязева” (Краснодарский край). — Осенью и с начала весенней вегетации на обработанных площадях наблюдалось гораздо меньшее повреждение вредителями, чем на варианте баковой смеси и урожайность превышала традиционную на 3 ц/га. В 2016 и 2017 годах для обработки семян озимой пшеницы на 100 % использовали препарат СЕЛЕСТ® ТОП, урожайность в эти годы составила 70,6 и 76,1 ц/га соответственно. Результатом довольны, на сезон 2018–2019 годов на всю площадь приобрели СЕЛЕСТ® ТОП и ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ как новый и перспективный препарат».



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