Происшествия

52 минуты назад

Многодетный отец обокрал управляющую компанию

1 833
#кража
Многодетный отец обокрал управляющую компанию

Мужчина своровал радиаторы отопления.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка вынесла приговор обвиняемому в краже. В воровстве уличили безработного отца четверых детей.

Как установил суд, кража была совершена 27 ноября 2018 года. Мужчина проник в подвал дома №32 по улице Фрунзе и украл два радиатора отопления. Они принадлежат ГУК «Капитал». Мужчина погрузил радиаторы в свою машину и уехал с места преступления. Ущерб от кражи оценили в 14 000 рублей. Вора вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Мужчина не стал отрицать своей вины.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил вору наказание в виде 120 часов обязательных работ.
1 833
#кража

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

22 минуты назад
Депутаты от едроссии воруют и обманывают тысячи Липчан и отделываются домашним арестом и штрафом. Что творится в нашем государстве.
ответить

Еще в рубрике

Коробка из-под телевизора напугала ельчан
#подозрительный предмет
Коробка из-под телевизора напугала ельчан

сегодня, 10:20

Происшествия
Водитель пытался подкупить автоинспектора из-за штрафа в 800 рублей
#взятка
6
Водитель пытался подкупить автоинспектора из-за штрафа в 800 рублей

сегодня, 10:02

Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» медицинской службы и иномарки
#Авария #ДТП
Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» медицинской службы и иномарки

сегодня, 09:12

Происшествия
Пьяный мужчина украл трех индюшек
#кража
Пьяный мужчина украл трех индюшек

сегодня, 09:04

Происшествия
Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту
#авария #ДТП
49
Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту

сегодня, 08:49

Происшествия
На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека
#Авария #ДТП
60
На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека

сегодня, 07:41

Происшествия