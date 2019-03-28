Многодетный отец обокрал управляющую компанию

Мужчина своровал радиаторы отопления.

Мировой судья СУ №15 Советского района Липецка вынесла приговор обвиняемому в краже. В воровстве уличили безработного отца четверых детей.



Как установил суд, кража была совершена 27 ноября 2018 года. Мужчина проник в подвал дома №32 по улице Фрунзе и украл два радиатора отопления. Они принадлежат ГУК «Капитал». Мужчина погрузил радиаторы в свою машину и уехал с места преступления. Ущерб от кражи оценили в 14 000 рублей. Вора вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Мужчина не стал отрицать своей вины.



Суд вынес обвинительный приговор и назначил вору наказание в виде 120 часов обязательных работ.