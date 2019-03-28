НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»

НЛМК примет участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна 2019», который пройдет в апреле-мае по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Традиционная общероссийская акция нацелена на объединение людей для решения проблемы загрязнения окружающей среды.

В субботнике примут участие работники различных цехов компании. В течение месяца от мусора и сухой листвы очистят не только промышленную площадку, но и прилегающую к периметру предприятия городскую территорию. Вместе с уборкой будет организовано опиливание сухих деревья и посадка молодых саженцев.



«Новолипецкий металлургический комбинат - не только один из лидеров по внедрению передовых природоохранных технологий. Работники нашего предприятия всегда откликаются на общественные инициативы, которые помогают решать локальные экологические проблемы. Участие в субботнике «Зеленая Весна-2019» – хорошая возможность для каждого на деле проявить реальную заботу об окружающей среде. Наша компания ежегодно участвуют в этой акции и в очередной раз готова присоединиться к ней», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.



В прошлом году работники НЛМК для поддержания экологически эффективного зеленого барьера рядом с цехами и вдоль внутренних автодорог высадили около 12 тыс. деревьев и кустарников, обустроили и обновили 220 тыс. кв. метров газонов и клумб.





