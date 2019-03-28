НЛМК Live

сегодня, 10:25

НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»

286
#субботник #НЛМК
1
НЛМК присоединится к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»

НЛМК примет участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна 2019», который пройдет в апреле-мае по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Традиционная общероссийская акция нацелена на объединение людей для решения проблемы загрязнения окружающей среды. 

В субботнике примут участие работники различных цехов компании. В течение месяца от мусора и сухой листвы очистят не только промышленную площадку, но и прилегающую к периметру предприятия городскую территорию. Вместе с уборкой будет организовано опиливание сухих деревья и посадка молодых саженцев.

«Новолипецкий металлургический комбинат - не только один из лидеров по внедрению передовых природоохранных технологий. Работники нашего предприятия всегда откликаются на общественные инициативы, которые помогают решать локальные экологические проблемы.  Участие в субботнике «Зеленая Весна-2019» – хорошая возможность для каждого на деле проявить реальную заботу об окружающей среде. Наша компания ежегодно участвуют в этой акции и в очередной раз готова присоединиться к ней», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

В прошлом году работники НЛМК для поддержания экологически эффективного зеленого барьера рядом с цехами и вдоль внутренних автодорог высадили около 12 тыс. деревьев и кустарников, обустроили и обновили 220 тыс. кв. метров газонов и клумб.


286
#субботник #НЛМК
1

Еще в рубрике

НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии
#образование #школа
НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии

вчера, 10:30

НЛМК Live
Доменщики НЛМК поделились опытом с российскими и зарубежными коллегами
#техническое
Доменщики НЛМК поделились опытом с российскими и зарубежными коллегами

21.03.2019 10:18

НЛМК Live
Группа НЛМК адаптировала Steeluniversity для России
#образование
Группа НЛМК адаптировала Steeluniversity для России

15.03.2019 13:28

НЛМК Live
Первые орденоносцы Липецкой Магнитки
#85-летие НЛМК
Первые орденоносцы Липецкой Магнитки

14.03.2019 08:54

НЛМК Live
НЛМК спас от вырубки 1500 деревьев
#экология
НЛМК спас от вырубки 1500 деревьев

28.02.2019 13:28

НЛМК Live
НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN»
#конкурс
НЛМК стал партнером международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

27.02.2019 11:46

НЛМК Live