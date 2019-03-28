Происшествия

сегодня, 10:20

Коробка из-под телевизора напугала ельчан

291
#подозрительный предмет
Коробка из-под телевизора напугала ельчан

К отделению банка были стянуты силы экстренного реагирования. 

Сегодня утром в Ельце на улице Мира, 92 были стянуты силы экстренного реагирования. 

Поводом для волнения послужила коробка из-под телевизора у отделения банка.

После проверки выяснилось, что она не представляла угрозы.

Фото: vk.com/elec_online
291
#подозрительный предмет

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Многодетный отец обокрал управляющую компанию
#кража
1
Многодетный отец обокрал управляющую компанию

52 минуты назад

Происшествия
Водитель пытался подкупить автоинспектора из-за штрафа в 800 рублей
#взятка
6
Водитель пытался подкупить автоинспектора из-за штрафа в 800 рублей

сегодня, 10:02

Происшествия
Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» медицинской службы и иномарки
#Авария #ДТП
Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» медицинской службы и иномарки

сегодня, 09:12

Происшествия
Пьяный мужчина украл трех индюшек
#кража
Пьяный мужчина украл трех индюшек

сегодня, 09:04

Происшествия
Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту
#авария #ДТП
51
Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту

сегодня, 08:49

Происшествия
На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека
#Авария #ДТП
60
На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека

сегодня, 07:41

Происшествия