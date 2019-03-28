Коробка из-под телевизора напугала ельчан

К отделению банка были стянуты силы экстренного реагирования.

Сегодня утром в Ельце на улице Мира, 92 были стянуты силы экстренного реагирования.



Поводом для волнения послужила коробка из-под телевизора у отделения банка.



После проверки выяснилось, что она не представляла угрозы.



Фото: vk.com/elec_online

