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Ельчанка спьяну обвинила полицейских в избиении брата
Оказалось, что женщина все выдумала.
Елецким городским судом вынесен приговор по делу жительницы Елецкого района, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Как сообщает портал "Весь Елец", 9 декабря прошлого года пьяная женщина сообщила в ОМВД России по Елецкому району, что приехавшие на её вызов сотрудники полиции избили её брата.
В этот же день в обвиняемая на имя начальника ОМВД России по Елецкому району написала заявление о том, что сотрудники полиции резиновыми палками избили её брата.
В ходе проверки заявления было установлено, что сведения, указанные обвиняемой не соответствуют действительности.
Судом действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.
Приговором Елецкого городского суда обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 рублей.