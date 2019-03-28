Ельчанка спьяну обвинила полицейских в избиении брата

Оказалось, что женщина все выдумала.

Елецким городским судом вынесен приговор по делу жительницы Елецкого района, обвиняемой в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Как сообщает портал "Весь Елец" , 9 декабря прошлого года пьяная женщина сообщила в ОМВД России по Елецкому району, что приехавшие на её вызов сотрудники полиции избили её брата.

В этот же день в обвиняемая на имя начальника ОМВД России по Елецкому району написала заявление о том, что сотрудники полиции резиновыми палками избили её брата.

В ходе проверки заявления было установлено, что сведения, указанные обвиняемой не соответствуют действительности.

Судом действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 306 УК РФ - заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Приговором Елецкого городского суда обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 000 рублей.