Водитель пытался подкупить автоинспектора из-за штрафа в 800 рублей

Елецким МРСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя области, пытавшегося подкупить сотрудника полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 14 марта на 337 километре автодороги М-4 «Дон» в Становлянском районе мужчина попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 500 рублей за не привлечение его к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует).



За совершение указанного правонарушения виновный мог быть оштрафован на 800 рублей.

Инспектор от незаконного вознаграждения отказался, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Мелкое взяточничество наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года.

