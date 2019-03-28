Происшествия

сегодня, 10:02

Водитель пытался подкупить автоинспектора из-за штрафа в 800 рублей

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#взятка
Водитель пытался подкупить автоинспектора из-за штрафа в 800 рублей

Елецким МРСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя области, пытавшегося подкупить сотрудника полиции.


Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, 14 марта на 337 километре автодороги М-4 «Дон» в Становлянском районе мужчина попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 500 рублей за не привлечение его  к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует).

За совершение указанного правонарушения виновный мог быть оштрафован на 800 рублей.

Инспектор от незаконного вознаграждения отказался, а в отношении взяткодателя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Мелкое взяточничество наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года.

6 735
#взятка

Комментарии (6)

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нн

19 минут назад
во болван-то.Нет бы по-закону оплатил 50% официально,ещё б сотку сэкономил,а теперь суд тысяч 20-40 присудит.Хотя они там деревенские всё ещё в 90-х живут,мож и не знают,как это законно штраф оплачивать.
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весёлый

59 минут назад
Самый добрый полицейский это взяточник ,это говорит о его доброте души и то ,что он ещё человек!
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Милая Оксана

сегодня, 10:16
Инспектору орден с закруткой на спине , когда уволят поймет что надо работать на себя , а уволят сто пудов , к бабке не ходи
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дерзкий

сегодня, 10:14
Мало предлагал!!!!если бы 8000 предложил бы то этой новости тут бы сейчас не было бы!из за мелочи они себе звание поднимают мол не подкупные))))а на купюру по более поднимают свой карманный бюджет))) поросята)))))
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Житель

сегодня, 10:14
Ваши сотрудники ГИБДД на Cоколе авто Ford пользуясь ситуацией что узкая дорога на ул. Ковалева стригут бабло на лапу и не стесняются. А тут прям честные объявились 100% выслуживаются.
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карс

сегодня, 10:08
Отобрать права, потому что водитель дурак по жизни. Оплатить можно было 400 рублей в первые дни нарушения.
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