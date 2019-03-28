Рязанские компании устроили сговор на торгах на ноутбуки

Технику закупал региональный центр дополнительного образования.

Комиссия УФАС по Липецкой области выявила сговор подрядчиков на электронном аукционе по поставке ноутбуков в региональный центр дополнительного образования. Как указано в документах антимонопольщиков, намеренно демпинговали на торгах три компании из Рязанской области.



В августе 2017 года ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» объявил торги на поставку ноутбуков. Закупку техники оценили в 429 350 рублей. На аукцион поступило восемь заявок. В ходе торгов три участника сначала снижали стоимость тендера на 2 000 рублей, а потом резко скинули цену поставки на 46,43%. Добросовестные участники аукциона вынуждены были уйти с торгов, так как предложенная рязанцами стоимость контракта оказалась убыточной. Заказчик признал победителем торгов одну из трех компаний из Рязани, но так отказалась подписывать договор. Вышли на подписание контракта со вторым предложением из Рязани, но и тогда договор не оформили.



В ходе проверки липецкие антимонопольщики установили, что три самых выгодных предложения из Рязани приходили с одного и того же IP-адреса. Кроме того, при проверки деятельности фирм на торгах выяснили, что компании часто выигрывали тендеры, но по тем или иным основаниям до подписания контракта дело доходило крайне редко. На лицо оказался сговор на торгах.



Все компании и их руководители признали нарушением. На организации и директоров наложены штрафы на общую сумму в 221 004 рубля.