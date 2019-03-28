Происшествия

48 минут назад

Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» медицинской службы и иномарки

887
#Авария #ДТП
Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» медицинской службы и иномарки

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области погибли два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 марта в Липецке на площади Танкистов 49-летний водитель автомобиля «Хендай» столкнулся с грузовиком «Шакман» с 37-летним мужчиной за рулем и «Калиной» под управлением 32-летнего мужчины. В ДТП погибли водитель «Хендай» и его 35-летняя пассажирка.

В Ельце в полдень на улице Мира 36-летний водитель «Ауди», по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с УАЗом с 45-летним мужчиной за рулем. В результате водитель и 53-летняя пассажирка второго автомобиля с травмами были доставлены в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1165 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 63 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 695 случаев превышения скорости.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


887
#Авария #ДТП

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