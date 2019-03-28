Происшествия

57 минут назад

Пьяный мужчина украл трех индюшек

302
#кража
Пьяный мужчина украл трех индюшек

Преступник пробрался на частный двор.

Мировой судья Становлянского района рассмотрела материалы уголовного дело о краже птицы. За воровство ответил уже ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

Преступление было совершено 25 октября 2018 года в сере Чернолес Становлянского района. До того, как пойти на кражу, подсудимый выпил. Он решил пробраться на территорию частного дома и украсть живность. С собой вор унес трех индюшек. Ущерб от кражи оценили в 3 300 рублей.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчина проведет 360 часов на обязательных работах. Украденную птицу удалось вернуть законным владельцам.

Фото: images-production.freetls.fastly.net
302
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» медицинской службы и иномарки
#Авария #ДТП
Два человека пострадали в столкновении «УАЗа» медицинской службы и иномарки

48 минут назад

Происшествия
Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту
#авария #ДТП
19
Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту

сегодня, 08:49

Происшествия
На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека
#Авария #ДТП
42
На Октябрьском мосту в аварии погибли два человека

сегодня, 07:41

Происшествия
В отношении стрелявшего по детям 70-летнего пенсионера возбудили уголовное дело
#стрельба
181
В отношении стрелявшего по детям 70-летнего пенсионера возбудили уголовное дело

вчера, 14:50

Происшествия
В Ельце опрокинулся автомобиль «Скорой помощи»
#авария #ДТП
8
В Ельце опрокинулся автомобиль «Скорой помощи»

вчера, 13:03

Происшествия
Ребенок получил перелом теменной кости из-за велосипедиста
#велосипед #суд
47
Ребенок получил перелом теменной кости из-за велосипедиста

вчера, 12:56

Происшествия