Пьяный мужчина украл трех индюшек

Преступник пробрался на частный двор.

Мировой судья Становлянского района рассмотрела материалы уголовного дело о краже птицы. За воровство ответил уже ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.



Преступление было совершено 25 октября 2018 года в сере Чернолес Становлянского района. До того, как пойти на кражу, подсудимый выпил. Он решил пробраться на территорию частного дома и украсть живность. С собой вор унес трех индюшек. Ущерб от кражи оценили в 3 300 рублей.



Суд вынес обвинительный приговор. Мужчина проведет 360 часов на обязательных работах. Украденную птицу удалось вернуть законным владельцам.



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