Происшествия
сегодня, 08:49
Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту
Вчера вечером там столкнулись три автомобиля.
Страшная авария произошла вчера вечером на Октябрьском мосту в Липецке. В результате столкновения погибли два человека. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, авария произошла в 23:30. На мосту столкнулись «Хэндай», самосвал и «Лада Калина».
Личности жертв ДТП установлены. В аварии погибли 49-летний водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка.
Личности жертв ДТП установлены. В аварии погибли 49-летний водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка.
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