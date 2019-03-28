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Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту

19 7717
#авария #ДТП
6
Установлены личности погибших в страшной аварии на Октябрьском мосту

Вчера вечером там столкнулись три автомобиля.

Страшная авария произошла вчера вечером на Октябрьском мосту в Липецке. В результате столкновения погибли два человека. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, авария произошла в 23:30. На мосту столкнулись «Хэндай», самосвал и «Лада Калина».



Личности жертв ДТП установлены. В аварии погибли 49-летний водитель иномарки и его 35-летняя пассажирка.

19 7717
#авария #ДТП
6

Комментарии (20)

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Чупачупс

6 секунд назад
У камаза габариты не горят участок темный он мог его увидеть в последний момент, скорее всего решил нырнуть в левуй рад но не успел
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BLOOD_JO

1 минуту назад
А этого говновоза реально хрен видать. Но скоростной режим надо соблюдать.
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BLOOD_JO

4 минуты назад
дерзкий, Да видно что он хотел обогнать и проскочить, по видосу.
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Леший

7 минут назад
Жаль очень. Скорбью. Но поражаюсь одному. Все едут с положенной скоростью. Зачем нестись то так, да ещё ночью. Куда спешить? На тот свет?
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Дуремар

7 минут назад
Кто нибудь из знает?
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дерзкий

13 минут назад
Предполагаю не исключена возможность что действительно грузовик стоял с не включенными фарами а не двигался!если бы он ехал бы то эт как минимум 60 а эт легковушка его нагнала и такие повреждения!просто создаётся такая картина что легковушка просто впечаталась в стоявший грузовик.который был с не включенными габаритами.конечно водила будит чесать я ехал я не стоял отмазываясь всё спишут на погибших им терять уж нечего!видео бы глянуть точно можно было бы судить а так только предположения.водителя легковушки тоже не известно мож заснул отвлекся плохо зарулем стало курнул глатнул и т.д.
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444

18 минут назад
Китаец вообще стоял!и без фар и аворийки ему * если не бод мусорами ходит
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стас

21 минуту назад
Грузовикам не место в городе. И руководство ГАИ за это должно нести ответственность. Но вина водителя легковой очевидна, превышения скорости , если левый ехал 65 то он ехал все 120 . Итог печален. Хорошо в грузовик а если бы стояла легковая.Естественный отбор .
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липецк

30 минут назад
самосвал петушара фары не горят, его реально не видно. но водитель калины явно с права обгонял, да еще и с явным превышением скорости, а самосвал походу вообще просто стоял.
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Александр

31 минуту назад
Задним фонари на совке либо грязные либо совсем не горели теперь ему тюрьма и по делом
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