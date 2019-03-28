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Водитель внедорожника попался на автохамстве

23 1716
#нарушение ПДД #автохам
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Водитель внедорожника попался на автохамстве

Автомобилист наплевал на сигнал светофора.

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Автомобилист Сергей поделился с GOROD48 свидетельством очередного нарушения правил дорожного движения в Липецке. Видеорегистратор мужчины зафиксировал проезд на красный сигнал светофора. Сначала внедорожник остановился у пешеходного перехода на Заводской площади, но не стал ждать разрешающего сигнала и повернул в сторону моста.

- Надеюсь, ГИБДД заинтересуется, - прокомментировал ситуацию автор видео.
23 1716
#нарушение ПДД #автохам
1

Комментарии (23)

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Дрочун

6 минут назад
Явно Сокольское быдло
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конечно конечно

6 минут назад
Если бы на нарушении попался крупный чиновник с блатными номерами, то он плохой. А если не известно кто, то уже какие то рассуждения на тему стукачества.
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Олень

8 минут назад
Автомобилист Сергей-ты поганое чмо
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Ais

11 минут назад
222, это не "стучать" называется. Это называется способствовать справедливости и наказуемости. Иначе будет анархия, от которой сами же выть будете! Маму твою резать будут, тоже стучать не пойдешь?!
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Высший разум

14 минут назад
Я бы всех, у кого пальцы веером на руках и ногах вешал. Хозяева жизни недоделанные. Молодец, кто выложил видео. Этих тварей только так и надо учить, если уж убивать по закону нельзя
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222

36 минут назад
Да стучать это плохо,, водитель с регистратором пид..ор последний, но нарушать сознательно это уже вопрос к психиаторам,, нарушил сознательно, поймали, лишение прав и принудительное наблюдение в прсихушке около месяца и передача прав,, и все дела
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Gella

36 минут назад
НЕМилая Оксана, когда это у тебя жизнь была налажена, дурра?
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Ais

37 минут назад
гопники в спортивных трусах и рваных носках сидят и рассуждают, что мол все нормально, проехал и проехал. Ффуу, твари ! С вашего молчаливого согласия все преступления совершаются. Стадо тупых баранов!
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Ира

41 минуту назад
Когда же повесят камеры? Проехал на красный- получи не хилый штраф. Как в нормальных странах. Второй раз- штраф еще больше. Третий- лишение на месяц. Вот тогда посмотрим на всех этих уродов распальцованных! А те кто автора ролика называют стукачом- весь мозг вы пропили и проели. Когда нибудь такое хамло собьет тебя или твоего ребенка- вот и посмотрим что скажете. Хотя такие безмозглые скажут- ну и ладно....Ндаа..безграмотный тупой скот, как же такими легко управлять! Мозгов ни на грош! Политика последней двадцатилетки сделала свое дело...бессловесных скотов хорошо воспитала
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Милая Оксана

45 минут назад
А у нас жизнь была налажена , это вы дибильные все поломали и теперь пытаетесь что то наладить , бесполезно , потому что вы пешки в чужой игре , бараны !
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