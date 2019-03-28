Водитель внедорожника попался на автохамстве

Автомобилист наплевал на сигнал светофора.

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Автомобилист Сергей поделился с GOROD48 свидетельством очередного нарушения правил дорожного движения в Липецке. Видеорегистратор мужчины зафиксировал проезд на красный сигнал светофора. Сначала внедорожник остановился у пешеходного перехода на Заводской площади, но не стал ждать разрешающего сигнала и повернул в сторону моста.



- Надеюсь, ГИБДД заинтересуется, - прокомментировал ситуацию автор видео.