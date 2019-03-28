Общество
сегодня, 08:24
Водитель внедорожника попался на автохамстве
23 1716
Автомобилист наплевал на сигнал светофора.
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Автомобилист Сергей поделился с GOROD48 свидетельством очередного нарушения правил дорожного движения в Липецке. Видеорегистратор мужчины зафиксировал проезд на красный сигнал светофора. Сначала внедорожник остановился у пешеходного перехода на Заводской площади, но не стал ждать разрешающего сигнала и повернул в сторону моста.
- Надеюсь, ГИБДД заинтересуется, - прокомментировал ситуацию автор видео.
- Надеюсь, ГИБДД заинтересуется, - прокомментировал ситуацию автор видео.
23 1716
Дрочун
конечно конечно
Олень
Ais
Высший разум
222
Gella
Ais
Ира
Милая Оксана