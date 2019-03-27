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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: выстрел в ребенка, драка на свадьбе и единая платёжка

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: выстрел в ребенка, драка на свадьбе и единая платёжка

Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей липецких новостей в среду, 27 марта.

Самая обсуждаемая новость - «70-летний пенсионер выстрелил из ружья в шестилетнего мальчика». Как утверждает стрелок, во время игр с друзьями мальчуган повредил его автомобиль. Раненый в лицо ребенок был доставлен в областную детскую больницу. Ранение оказалось не тяжелым: медики извлекли свинцовую пульку из щеки мальчика. Липчане порядка 500 раз высказались по поводу этого происшествия.

Липчане сегодня обсуждают драку на свадьбе. Во второй день празднования банкет устроили в дачном домике. Одним из гостей оказался судимый за разбой мужчина. Гость крепко выпил и начал оскорблять других участников застолья. Конфликт перерос в драку с поножовщиной. Ранения получили новобрачный и его брат.

Тем временем «В Липецкой области собираются возродить проект единой коммунальной платежки». Мнения липчан по этому вопросу разделились: кто-то считает отказ от вороха бумаг благом, а кто-то видит угрозу – дескать, так будет легче спрятать лишние платежи.

Вместе с этим читатели высказываются насчет кандидатов на пост регионального омбудсмена. Пока кроме экс-представителя области в Совете Федерации Ираиды Тихоновой и липецкого общественника Василия Родионова претендентов на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области нет. Выбор предстоит сделать депутатам областного Совета.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

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цирк

30 минут назад
может васю женить на ираиде и для смеха показывать, как алибасова с шукшиной, по зомбоящику для липецких СПТУ-шников,этих двух изума выживших пенсионеров
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