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Липецкая вечЁрка: выстрел в ребенка, драка на свадьбе и единая платёжка
Представляем вам обзор самых обсуждаемых у пользователей липецких новостей в среду, 27 марта.
Самая обсуждаемая новость - «70-летний пенсионер выстрелил из ружья в шестилетнего мальчика». Как утверждает стрелок, во время игр с друзьями мальчуган повредил его автомобиль. Раненый в лицо ребенок был доставлен в областную детскую больницу. Ранение оказалось не тяжелым: медики извлекли свинцовую пульку из щеки мальчика. Липчане порядка 500 раз высказались по поводу этого происшествия.
Липчане сегодня обсуждают драку на свадьбе. Во второй день празднования банкет устроили в дачном домике. Одним из гостей оказался судимый за разбой мужчина. Гость крепко выпил и начал оскорблять других участников застолья. Конфликт перерос в драку с поножовщиной. Ранения получили новобрачный и его брат.
Тем временем «В Липецкой области собираются возродить проект единой коммунальной платежки». Мнения липчан по этому вопросу разделились: кто-то считает отказ от вороха бумаг благом, а кто-то видит угрозу – дескать, так будет легче спрятать лишние платежи.
Вместе с этим читатели высказываются насчет кандидатов на пост регионального омбудсмена. Пока кроме экс-представителя области в Совете Федерации Ираиды Тихоновой и липецкого общественника Василия Родионова претендентов на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области нет. Выбор предстоит сделать депутатам областного Совета.
Липчане сегодня обсуждают драку на свадьбе. Во второй день празднования банкет устроили в дачном домике. Одним из гостей оказался судимый за разбой мужчина. Гость крепко выпил и начал оскорблять других участников застолья. Конфликт перерос в драку с поножовщиной. Ранения получили новобрачный и его брат.
Тем временем «В Липецкой области собираются возродить проект единой коммунальной платежки». Мнения липчан по этому вопросу разделились: кто-то считает отказ от вороха бумаг благом, а кто-то видит угрозу – дескать, так будет легче спрятать лишние платежи.
Вместе с этим читатели высказываются насчет кандидатов на пост регионального омбудсмена. Пока кроме экс-представителя области в Совете Федерации Ираиды Тихоновой и липецкого общественника Василия Родионова претендентов на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области нет. Выбор предстоит сделать депутатам областного Совета.
цирк