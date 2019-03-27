Здоровье

46 минут назад

Липчан призывают защититься от кори

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#инфекционные заболевания
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Липчан призывают защититься от кори

В регионе подвели итоги месячника профилактики кори, проведение которого связано с беспрецедентным распространением  этой опасной болезни в Европе, Азии, Америке.  

Особенно рискуют те, кто не болел корью, или не был привит от этой инфекции - после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Заболевание опасно осложнениями, которые поражают органы слуха, легкие, мозг и могут привести к летальному исходу. 

Причиной повсеместных вспышек кори Всемирная организация здравоохранения считает недостаточный и неравномерный охват населения  прививками. В прошлом году на Украине зарегистрировано 1209,25 случаев кори на 1 миллион населения, в Израиле – 345,3 случая, во Франции – 44,7. В России этот показатель также увеличился и составил 17,3 случая на 1 млн. населения, что связано с ростом  числа завозов коревой инфекции из неблагополучных стран.  

В Липецкой области в  2018 году было выявлено три завоза в Воловском и Добровском районах.  Заболели непривитые - взрослый и двое детей. В январе этого года случай кори зарегистрирован в Липецке  у гражданина Азербайджана, также не имевшего прививки против кори.

Однако, до сих пор многие родители отказываются от вакцинации, в результате по области около 1,5 тысячи детей в возрасте от 1 до 18 дет остаются незащищенными против кори. Затруднен учет иммунного статуса у мигрантов, цыган, лиц из религиозных общин и других труднодоступных групп населения. По оценкам специалистов  по итогам прошлого года в зоне риска находится 12,9% населения региона. 

Для улучшения ситуации принято решение  усилить работу по выявлению лиц, не имеющих иммунитета против кори, шире информировать жителей о необходимости вакцинации. 

Прививки против кори, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, проводятся  бесплатно во всех государственных медицинских организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Иностранных граждан прививают в областном наркологическом диспансере, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

5 404
#инфекционные заболевания
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Комментарии (5)

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!!!

4 минуты назад
В Россионии бесплатно только сыр в мышеловке.
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Аня

13 минут назад
Мы сдохнем не от кори, а если Уваркина к власти придет....
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Ад

20 минут назад
Один хрен все сдохнем
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Гарик

27 минут назад
В наше время прививки лучше не делать
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щаз ага

30 минут назад
опять населению вколят мутагенты и иммунодепрессанты, после чего молодое поколение России чрез 10-20 лет будет способно только лежать в больницах и помирать. 30% всех родителей в Америке уже осознали что вакцины на самом деле РАСПРОСТРЯНЯЮТ грипп, а также корь и другие болезни! _https://governmentslaves.news/2019/02/13/the-truth-is-coming-out-30-of-parents-realize-flu-shots-spread-the-flu-vaccine-industry-in-total-panic-to-censor-all-real-science-about-vaccines/_
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