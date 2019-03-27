Липчан призывают защититься от кори

В регионе подвели итоги месячника профилактики кори, проведение которого связано с беспрецедентным распространением этой опасной болезни в Европе, Азии, Америке.

Особенно рискуют те, кто не болел корью, или не был привит от этой инфекции - после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Заболевание опасно осложнениями, которые поражают органы слуха, легкие, мозг и могут привести к летальному исходу.



Причиной повсеместных вспышек кори Всемирная организация здравоохранения считает недостаточный и неравномерный охват населения прививками. В прошлом году на Украине зарегистрировано 1209,25 случаев кори на 1 миллион населения, в Израиле – 345,3 случая, во Франции – 44,7. В России этот показатель также увеличился и составил 17,3 случая на 1 млн. населения, что связано с ростом числа завозов коревой инфекции из неблагополучных стран.



В Липецкой области в 2018 году было выявлено три завоза в Воловском и Добровском районах. Заболели непривитые - взрослый и двое детей. В январе этого года случай кори зарегистрирован в Липецке у гражданина Азербайджана, также не имевшего прививки против кори.



Однако, до сих пор многие родители отказываются от вакцинации, в результате по области около 1,5 тысячи детей в возрасте от 1 до 18 дет остаются незащищенными против кори. Затруднен учет иммунного статуса у мигрантов, цыган, лиц из религиозных общин и других труднодоступных групп населения. По оценкам специалистов по итогам прошлого года в зоне риска находится 12,9% населения региона.



Для улучшения ситуации принято решение усилить работу по выявлению лиц, не имеющих иммунитета против кори, шире информировать жителей о необходимости вакцинации.



Прививки против кори, включенные в Национальный календарь профилактических прививок, проводятся бесплатно во всех государственных медицинских организациях, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Иностранных граждан прививают в областном наркологическом диспансере, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



