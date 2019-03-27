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Второе название Кемеровской области официально узаконили

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#Кемеровская область
Второе название Кемеровской области официально узаконили

Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Указ об этом подписал президент страны Путин.

Как сообщает VSE42.RU, в документе на официальном портале правовой информации сообщается, что указ предполагает включение нового названия в Конституцию РФ вместо старого наименования региона.

Также новое название должны учесть в администрация президента России. 

фото  VSE42.RU.

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#Кемеровская область

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