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сегодня, 17:16
Второе название Кемеровской области официально узаконили
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс. Указ об этом подписал президент страны Путин.
Как сообщает VSE42.RU, в документе на официальном портале правовой информации сообщается, что указ предполагает включение нового названия в Конституцию РФ вместо старого наименования региона.
Также новое название должны учесть в администрация президента России.
фото VSE42.RU.
Также новое название должны учесть в администрация президента России.
фото VSE42.RU.