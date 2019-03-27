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ФСБ «выманила» Абызова из-за границы благодаря влиятельному человеку

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#Михаил Абызов

Бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова задержали в результате оперативных операций ФСБ. 

Как рассказал источник «Известий», близкий к правоохранительным органам, чиновника «выманили» в Россию.  

Причем в операции был задействован один из влиятельных людей, которому Абызов сильно доверял и который сказал ему, что «все нормально». Экс-министр вернулся в страну неделю назад, никаких действий в свой адрес не увидел и успокоился. 

В то же время дело Абызова может не ограничиться обвинениями в создании преступного сообщества и хищении средств энергетических компаний с выводом денег за рубеж. По информации «Известий», задержанный экс-чиновник может быть связан с еще несколькими эпизодами, которые сейчас расследуют правоохранительные органы. 

Собеседник издания сообщил, что возвращаться в Россию Абызов не решался, поскольку следственные органы уже проявляли к нему интерес, в том числе по поводу подозрения в мошенничестве при кредитовании. 

Источник «Известий» уточнил, что вдали от России Абызова удерживало и расследование о выводе из Российской венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США. 

По этому делу в 2018 году уже были задержаны бывший старший советник Анатолия Чубайса в «Роснано» и близкий друг Абызова Михаил Чучкевич, а также экс-директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев.  

15 марта Чучкевич был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде, но друзья предупреждали Абызова, что возвращаться на родину пока не стоит.  
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#Михаил Абызов

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