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В Липецкой области ветрено, сухо и до +5

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В Липецкой области ветрено, сухо и до +5

28 марта в Липецкой области продолжит расти атмосферное давление - осадки не ожидаются. 


Но уже 29 марта с приближением атмосферного фронта местами вновь ожидаются небольшие осадки — мокрый снег и дождь. 30 марта территория региона окажется в теплом секторе циклона — осадки маловероятно, температура повысится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28-29 марта  от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 30 марта от 3 до 5 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 марта в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем составит от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.

День 28 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +15 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 20 градусов мороза.

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