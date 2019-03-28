Доброе утро, Липецк!

Сегодня 28 марта 2019 года. В этот день родилась летчица-штурман Марина Раскова, одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза. Ее именем названа улица в Липецке.

День в истории



Поговорим о красоте и чистоте. Этот день, 28 марта, считается днем рождения саксонского фарфора (1709 год). История вкратце такова. Тогдашний курфюрст Саксонии Август Сильный сильно любил деньги. А алхимик Иоганн Бетгер однажды наболтал в пивной, что умеет делать золото, и сам себе испортил жизнь. Август поступил, как типичный Сильный – просто запер алхимика в крепости и велел ему без золотых слитков даже на глаза не показываться. А сам пошел в свои покои, есть пумперникель и развлекаться с фаворитками. А Бетгер возился-возился, да и обнаружил, что порода под названием «шнорровская земля», измельченная в белую пудру, годится для производства такого белоснежного тонкого фарфора, который не снился даже китайцам.

В итоге Саксония прославилась на весь мир мейсенским фарфором, а неблагодарный Август алхимика все-таки сгноил, дабы тот не продал секрета монархам-конкурентам.



Самым дорогим фарфором сейчас считается костяной – он делается с применением костяной золы, практически невесом, прозрачен и очень прочен.



Теперь о чистоте. В этот день в 1797 году в Америке была запатентована первая стиральная машина. Это был большой деревянный ящик с подвижной рамой. Вращающийся барабан появился в стиральных машинах лет 80 спустя. Было время, когда аппараты для стирки одежды работали на бензине, а первая электрическая машика появилась в 1949 году. Женщины аплодировали ухоженными ручками с идеальным маникюром.



Музыкальная пауза



Когда человек слушает хорошую музыку и смотрит интересные видео, он развивается. Давайте развиваться вместе. Предлагаем посмотреть вместе с нами ролик англоязычной французской певицы Джейн – она классная.







Ветер северный, порывистый



Сегодня, 28 марта, Липецк трудно будет спутать с курортами не то что Тайланда, но даже с курортами Краснодарского края. Ветер северный, переменная облачность. Ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем потеплее – 1-3 градуса со знаком плюс.



До соловьиных трелей и клейких листочков еще далеко. «Переобуваться» тоже рано.



Транспорт



В это солнечное утро стоило бы прогуляться. Ну, а тем, кого торопясь дела, советуем внимательно оценить ситуацию на карте и проложить маршрут, минуя пробки.









Отключения



Сегодня не повезло жителям частного сектора. Как сообщает ЛГЭК, без холодной воды проведут 10 часов (с 10:00 до 20:00) жильцы домов по ул. Светлова, 29, 31, 31а; ул. Ярославская, 13, 19, 2а; ул. Писарева, 37, 35, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 12а, 12б, 8а; ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст.1, 8, 9, 10, 10а, 11, 16, 14, 14а, 43, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл.21; кот. «Дачный», ЦТП №2 «Дачный», ЦТП ПАО «КВАДРА» .



Частный сектор: ул. Пензенская, ул. Таежная, ул. Березовая, ул. Станция Казинка 28, ул. Фруктовая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Кибальчича, ул. 1-я Лесная, ул. Артема, ул. Железногорская, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Светлова, ул. Комсомольская, ул. Писарева, ул. Толстого, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Зорге.



Кроме того, с 28 по 29 марта с 9:00 до 17:00 отключат свет на улицах Липецкая, Кибальчича, Привокзальная.



Тем временем



Барнаульская учительница, увлекающаяся зимним плаванием, опубликовала фото в закрытом спортивном купальнике, чем спровоцировала шок, взрыв мозга и когнитивный диссонанс у коллег.



«Руководитель общеобразовательной школы №13 Людмила Кузнецова отреагировала на сигнал: она вызвала преподавателя русского языка к себе и заявила, что так, как одета Кувшинникова на фотографии у замерзшего водоема, «одеваются только проститутки». В том же разговоре Кузнецова выразила мнение, что вид юбки выше колена и открытые туфли на высоком каблуке стали «пятном на репутации школы», и закончила беседу словами о том, что такими темпами «и до педофилии недалеко», -



Спасая детей от тлетворного влияния «проституции» и «педофилии», 38-летнюю учительницу русского языка Татьяну Кувшинникову уволили, не взирая даже на протесты родителей, которые, по их словам, впервые увидели нормального, не поросшего мхом педагога.



Министр образования Алтайского края Максим Костенко предложил Кувшинниковой защиту и любую вакансию в государственной школе. Но та подтвердила положительное влияние моржевания на мозг человека: отказалась возвращаться на копеечную зарплату – уже нашла место в частной школе. В принципе, это все, что нужно знать о нынешней системе образования и нашей стране в целом. Проиграли в данной ситуации лишь бывшие ученики Кувшинниковой: она-то ушла, а они… остались.



Мы надеемся, что хороших новостей будет больше, поэтому продолжаем их поиск каждый день.



Заходите на сайт GOROD48 почаще и хорошего вам дня!



Поговорим о красоте и чистоте. Этот день, 28 марта, считается днем рождения саксонского фарфора (1709 год). История вкратце такова. Тогдашний курфюрст Саксонии Август Сильный сильно любил деньги. А алхимик Иоганн Бетгер однажды наболтал в пивной, что умеет делать золото, и сам себе испортил жизнь. Август поступил, как типичный Сильный – просто запер алхимика в крепости и велел ему без золотых слитков даже на глаза не показываться. А сам пошел в свои покои, есть пумперникель и развлекаться с фаворитками. А Бетгер возился-возился, да и обнаружил, что порода под названием «шнорровская земля», измельченная в белую пудру, годится для производства такого белоснежного тонкого фарфора, который не снился даже китайцам.В итоге Саксония прославилась на весь мир мейсенским фарфором, а неблагодарный Август алхимика все-таки сгноил, дабы тот не продал секрета монархам-конкурентам.Самым дорогим фарфором сейчас считается костяной – он делается с применением костяной золы, практически невесом, прозрачен и очень прочен.Теперь о чистоте. В этот день в 1797 году в Америке была запатентована первая стиральная машина. Это был большой деревянный ящик с подвижной рамой. Вращающийся барабан появился в стиральных машинах лет 80 спустя. Было время, когда аппараты для стирки одежды работали на бензине, а первая электрическая машика появилась в 1949 году. Женщины аплодировали ухоженными ручками с идеальным маникюром.Когда человек слушает хорошую музыку и смотрит интересные видео, он развивается. Давайте развиваться вместе. Предлагаем посмотреть вместе с нами ролик англоязычной французской певицы Джейн – она классная.Сегодня, 28 марта, Липецк трудно будет спутать с курортами не то что Тайланда, но даже с курортами Краснодарского края. Ветер северный, переменная облачность. Ночью от 5 до 7 градусов мороза, днем потеплее – 1-3 градуса со знаком плюс.До соловьиных трелей и клейких листочков еще далеко. «Переобуваться» тоже рано.В это солнечное утро стоило бы прогуляться. Ну, а тем, кого торопясь дела, советуем внимательно оценить ситуацию на карте и проложить маршрут, минуя пробки.Сегодня не повезло жителям частного сектора. Как сообщает ЛГЭК, без холодной воды проведут 10 часов (с 10:00 до 20:00) жильцы домов по ул. Светлова, 29, 31, 31а; ул. Ярославская, 13, 19, 2а; ул. Писарева, 37, 35, 3а, 1, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 10, 12а, 12б, 8а; ул. Центральная, 17, 18, 19, 21, 21ст.1, 8, 9, 10, 10а, 11, 16, 14, 14а, 43, 43, 15, 12, 6, 7, 20, 180, вл.21; кот. «Дачный», ЦТП №2 «Дачный», ЦТП ПАО «КВАДРА» .Частный сектор: ул. Пензенская, ул. Таежная, ул. Березовая, ул. Станция Казинка 28, ул. Фруктовая, ул. Асфальтная, ул. Липецкая, ул. Кибальчича, ул. 1-я Лесная, ул. Артема, ул. Железногорская, ул. Патриотическая, ул. Добровская, ул. Бурлакова, ул. Светлова, ул. Комсомольская, ул. Писарева, ул. Толстого, ул. Варшавская, ул. Олимпийская, ул. Постышева, ул. Дачная, ул. Зорге.Кроме того, с 28 по 29 марта с 9:00 до 17:00 отключат свет на улицах Липецкая, Кибальчича, Привокзальная.Барнаульская учительница, увлекающаяся зимним плаванием, опубликовала фото в закрытом спортивном купальнике, чем спровоцировала шок, взрыв мозга и когнитивный диссонанс у коллег.«Руководитель общеобразовательной школы №13 Людмила Кузнецова отреагировала на сигнал: она вызвала преподавателя русского языка к себе и заявила, что так, как одета Кувшинникова на фотографии у замерзшего водоема, «одеваются только проститутки». В том же разговоре Кузнецова выразила мнение, что вид юбки выше колена и открытые туфли на высоком каблуке стали «пятном на репутации школы», и закончила беседу словами о том, что такими темпами «и до педофилии недалеко», - пишет источник Спасая детей от тлетворного влияния «проституции» и «педофилии», 38-летнюю учительницу русского языка Татьяну Кувшинникову уволили, не взирая даже на протесты родителей, которые, по их словам, впервые увидели нормального, не поросшего мхом педагога.Министр образования Алтайского края Максим Костенко предложил Кувшинниковой защиту и любую вакансию в государственной школе. Но та подтвердила положительное влияние моржевания на мозг человека: отказалась возвращаться на копеечную зарплату – уже нашла место в частной школе. В принципе, это все, что нужно знать о нынешней системе образования и нашей стране в целом. Проиграли в данной ситуации лишь бывшие ученики Кувшинниковой: она-то ушла, а они… остались.Мы надеемся, что хороших новостей будет больше, поэтому продолжаем их поиск каждый день.Заходите на сайт GOROD48 почаще и хорошего вам дня!