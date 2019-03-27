В России
58 минут назад
Строительство завода на Байкале признали незаконным
Свое решение вынес суд.
Кировский районный суд Иркутска в среду по иску природоохранной прокуратуры признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода по розливу воды на берегу Байкала, сообщает «Интерфакс».
По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды, а также с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.
В середине марта строительства завода на берегах Байкала было приостановлено. Предприятие по розливу питьевой бутилированной воды планировалось возвести в посёлке Култук. Главным инвестором выступила Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в Китае. Завод планировал брать воду со дна Байкала, перекачивать по подводному трубопроводу длиной в несколько километров на предприятие, которое сейчас строится на берегу озера, разливать по бутылкам и экспортировать в Китай, Южную Корею и Монголию. Плановая мощность завода — 528 тысяч литров воды в сутки. Первая очередь планировали ввести в эксплуатацию в декабре, а на полную мощность выйти к 2021 году.
«Единая России» намерена добиваться возмещения экологического ущерба, нанесенного Байкалу при строительстве завода по розливу воды. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.
По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды, а также с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.
В середине марта строительства завода на берегах Байкала было приостановлено. Предприятие по розливу питьевой бутилированной воды планировалось возвести в посёлке Култук. Главным инвестором выступила Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в Китае. Завод планировал брать воду со дна Байкала, перекачивать по подводному трубопроводу длиной в несколько километров на предприятие, которое сейчас строится на берегу озера, разливать по бутылкам и экспортировать в Китай, Южную Корею и Монголию. Плановая мощность завода — 528 тысяч литров воды в сутки. Первая очередь планировали ввести в эксплуатацию в декабре, а на полную мощность выйти к 2021 году.
«Единая России» намерена добиваться возмещения экологического ущерба, нанесенного Байкалу при строительстве завода по розливу воды. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.
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