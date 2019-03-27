В России

сегодня, 15:55

Грейдер засыпал школьников снегом

243
#грейдер #снег
Грейдер засыпал школьников снегом

Ребенок получил травмы.

Грейдер при уборке улицы в Когалыме засыпал снегом ребенка, он был госпитализирован с травмой ноги, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ по Югре. По предварительной информации, машинист грейдера не заметил ребенка.


Сегодня во дворе дома по улице Дружбы Народов в Когалыме при расчистке территории от снега снегоуборочная техника засыпала снегом ребенка 2010 года рождения, который получил травму ноги. Мальчик доставлен в больницу. Сейчас врачи оценивают тяжесть вреда здоровью.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
243
#грейдер #снег

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Строительство завода на Байкале признали незаконным
#завод #Байкал #вода
1
Строительство завода на Байкале признали незаконным

59 минут назад

В России
Сотрудники уволились из роддома со смешными зарплатами
#зарплата #роддом
Сотрудники уволились из роддома со смешными зарплатами

сегодня, 15:49

В России
Мэр принял присягу под марш из «Звездных воин»
#присяга #марш #Звездные войны
Мэр принял присягу под марш из «Звездных воин»

сегодня, 15:36

В России
Подростки изнасиловали и ограбили пенсионерку
#изнасилование #грабеж
2
Подростки изнасиловали и ограбили пенсионерку

сегодня, 15:30

В России
Фаст-фуд для пенсионеров разрабатывают в России
#питание #торговля
Фаст-фуд для пенсионеров разрабатывают в России

сегодня, 15:20

В России
Бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы
#приговор #Литва
Бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы

сегодня, 15:14

В России