Грейдер засыпал школьников снегом

Ребенок получил травмы.

Грейдер при уборке улицы в Когалыме засыпал снегом ребенка, он был госпитализирован с травмой ноги, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ по Югре. По предварительной информации, машинист грейдера не заметил ребенка.





Сегодня во дворе дома по улице Дружбы Народов в Когалыме при расчистке территории от снега снегоуборочная техника засыпала снегом ребенка 2010 года рождения, который получил травму ноги. Мальчик доставлен в больницу. Сейчас врачи оценивают тяжесть вреда здоровью.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.