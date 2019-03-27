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Сотрудники уволились из роддома со смешными зарплатами

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#зарплата #роддом
Сотрудники уволились из роддома со смешными зарплатами

Скандал в Башкирии получил продолжение.

Свыше 20 сотрудников перинатального центра в Салавате написали заявления на увольнение после насмешек над словами главврача об уровне зарплат в роддоме, пишет «Взгляд». Из медицинского учреждения уволились 14 врачей, пять акушеров-гинекологов и два неонатолога. Медики также сообщили, что не хотят сесть за решетку, так как высокая нагрузка и требования не позволяют внимательно осмотреть пациентов, а это уже может привести к самым печальным последствиям.

Напомним, вчера в Башкирии врачи подняли на смех руководителя роддома, когда она отчитывалась о зарплатах персонала, которые якобы свыше 60 000 рублей. Оказалось, что больница находится в частных руках по концессионному соглашению. Теперь правительство Башкирии решило его расторгнуть. Роддом в башкирском Салавате, переданный частному инвестору, вернут в региональную собственность, отремонтируют и оснастят за счет бюджета. Об этом заявил на выездном совещании СПЧ глава Башкирии Радий Хабиров, пишет «Клуб регионов».

Тем временем прокурорские работники нашли нарушения трудового законодательства в данном перинатальном центре, сейчас проверка продолжается. Все результаты будут известны позднее.
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#зарплата #роддом

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