Общество
сегодня, 15:45
Общественник vs экс-сенатор
На должность регионального омбудсмена поданы всего две заявки.
Завтра областной Совет заканчивает прием заявок на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, которая стала вакантной после ухода с нее в январе 71-летнего Валерия Кузовлева «по собственному желанию». Уход регионального омбудсмена сопровождался скандалом: на сессии областного Совета, принявшего отставку Валерия Кузовлева, депутат от фракции ЛДПР Павел Евграфов заявил, что «должность областного уполномоченного по правам человека превратилась в трудоустройство нужных людей». Мол, так мы принижаем институт по правам человека.
Тогда же был объявлен конкурс на замещение ставшей вакантной должности. Уполномоченным по правам человека в Липецкой области может быть гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. И вот завтра, 28 марта, станет ясно, кто может стать новым региональным омбудсменом. Хотя уже сегодня можно сказать, что кроме экс-представителя области в Совете Федерации Ираиды Тихоновой и липецкого общественника Василия Родионова претендентов на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области не будет.
Ираиде Тихоновой - 59 лет. Учитель математики и физики в 1985 году стала депутатом райсовета Советского района Липецка. Позже, в 1989 году, ее назначили директором 53-й школы. В 2008 году Тихонова стала председателем комитета по делам женщин, семьи и демографии Липецкой области, работала заместителем начальника управления социальной защиты населения области. В 2011 году Тихонову назначили Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области, а в 2014 году губернатор Олег Королев делегировал ее в Совет Федерации.
Василию Родионову - 68 лет. Бывший металлург был депутатом Липецкого городского Совета и год работал заместителем главы городской администрации. Возглавлял общественную организацию «Защита» с момента ее создания в 1993 году (позже ЛООП «Защита» стала соучредителем Липецкого общества прав человека (ЛОПЧ), общественно-политического и гуманитарного Центра «Взаимодействие», Липецкого областного Союза общественных объединений «Липчане» (после перерегистрации в 2016 году - «Союз юридических лиц по защите общественных интересов «Липчане»). Родионов содействовал созданию новых НКО: организаций «Новые юристы», «Собственники жилья», «ФинПотребСоюза», Клуба лидеров НКО Липецкой области. Был председателем общественной палаты Липецка в 2012-2015 годах.
Итак, депутатам областного Совета нужно будет выбрать между двумя кандидатами. Но, кажется, выбор предопределен в пользу Ираиды Тихоновой, которая в ноябре прошлого года добровольно отказалась от мандата члена Совета Федерации в пользу экс-главы региона Олега Королева.
Тогда же был объявлен конкурс на замещение ставшей вакантной должности. Уполномоченным по правам человека в Липецкой области может быть гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. И вот завтра, 28 марта, станет ясно, кто может стать новым региональным омбудсменом. Хотя уже сегодня можно сказать, что кроме экс-представителя области в Совете Федерации Ираиды Тихоновой и липецкого общественника Василия Родионова претендентов на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области не будет.
Ираиде Тихоновой - 59 лет. Учитель математики и физики в 1985 году стала депутатом райсовета Советского района Липецка. Позже, в 1989 году, ее назначили директором 53-й школы. В 2008 году Тихонова стала председателем комитета по делам женщин, семьи и демографии Липецкой области, работала заместителем начальника управления социальной защиты населения области. В 2011 году Тихонову назначили Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области, а в 2014 году губернатор Олег Королев делегировал ее в Совет Федерации.
фото: finpotrebsouz.ru
Василию Родионову - 68 лет. Бывший металлург был депутатом Липецкого городского Совета и год работал заместителем главы городской администрации. Возглавлял общественную организацию «Защита» с момента ее создания в 1993 году (позже ЛООП «Защита» стала соучредителем Липецкого общества прав человека (ЛОПЧ), общественно-политического и гуманитарного Центра «Взаимодействие», Липецкого областного Союза общественных объединений «Липчане» (после перерегистрации в 2016 году - «Союз юридических лиц по защите общественных интересов «Липчане»). Родионов содействовал созданию новых НКО: организаций «Новые юристы», «Собственники жилья», «ФинПотребСоюза», Клуба лидеров НКО Липецкой области. Был председателем общественной палаты Липецка в 2012-2015 годах.
Итак, депутатам областного Совета нужно будет выбрать между двумя кандидатами. Но, кажется, выбор предопределен в пользу Ираиды Тихоновой, которая в ноябре прошлого года добровольно отказалась от мандата члена Совета Федерации в пользу экс-главы региона Олега Королева.
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