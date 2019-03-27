Общество

сегодня, 15:45

Общественник vs экс-сенатор

39 2351
#Уполномоченный по правам человека в Липецкой области
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Общественник vs экс-сенатор

На должность регионального омбудсмена поданы всего две заявки.

Завтра областной Совет заканчивает прием заявок на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, которая стала вакантной после ухода с нее в январе 71-летнего Валерия Кузовлева «по собственному желанию». Уход регионального омбудсмена сопровождался скандалом: на сессии областного Совета, принявшего отставку Валерия Кузовлева, депутат от фракции ЛДПР Павел Евграфов заявил, что «должность областного уполномоченного по правам человека превратилась в трудоустройство нужных людей». Мол, так мы принижаем институт по правам человека.

Тогда же был объявлен конкурс на замещение ставшей вакантной должности. Уполномоченным по правам человека в Липецкой области может быть гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты. И вот завтра, 28 марта, станет ясно, кто может стать новым региональным омбудсменом. Хотя уже сегодня можно сказать, что кроме экс-представителя области в Совете Федерации Ираиды Тихоновой и липецкого общественника Василия Родионова претендентов на должность Уполномоченного по правам человека в Липецкой области не будет.

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Ираиде Тихоновой - 59 лет. Учитель математики и физики в 1985 году стала депутатом райсовета Советского района Липецка. Позже, в 1989 году, ее назначили директором 53-й школы. В 2008 году Тихонова стала председателем комитета по делам женщин, семьи и демографии Липецкой области, работала заместителем начальника управления социальной защиты населения области. В 2011 году Тихонову назначили Уполномоченным по правам ребенка в Липецкой области, а в 2014 году губернатор Олег Королев делегировал ее в Совет Федерации.

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фото: finpotrebsouz.ru

Василию Родионову - 68 лет. Бывший металлург был депутатом Липецкого городского Совета и год работал заместителем главы городской администрации. Возглавлял общественную организацию «Защита» с момента ее создания в 1993 году (позже ЛООП «Защита» стала соучредителем Липецкого общества прав человека (ЛОПЧ), общественно-политического и гуманитарного Центра «Взаимодействие», Липецкого областного Союза общественных объединений «Липчане» (после перерегистрации в 2016 году - «Союз юридических лиц по защите общественных интересов «Липчане»). Родионов содействовал созданию новых НКО: организаций «Новые юристы», «Собственники жилья», «ФинПотребСоюза», Клуба лидеров НКО Липецкой области. Был председателем общественной палаты Липецка в 2012-2015 годах.

Итак, депутатам областного Совета нужно будет выбрать между двумя кандидатами. Но, кажется, выбор предопределен в пользу Ираиды Тихоновой, которая в ноябре прошлого года добровольно отказалась от мандата члена Совета Федерации в пользу экс-главы региона Олега Королева. 
39 2351
#Уполномоченный по правам человека в Липецкой области
2

Комментарии (39)

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В декрете я

9 минут назад
Липчанка, не говорите ерунду. Как минимум все липецкие адвокаты соответствуют этим критериям. И это далеко не полный список )
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Вася Пупкин ©

10 минут назад
Ник, он улетел, но обещал вернуться... в своих холопах!
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Грустно

11 минут назад
Жалко нас. И стыдно.
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Вася Пупкин ©

13 минут назад
777, пенсионеры не нравятся, а мне пионеры-менеджеры в экономике, экологии, ЖКХ, кадрах и далее не нравятся. Эти одноклеточные считают, что весь мир в айфоне в экселе и ютьюбе живет, только жрать, спать и отдыхать им хочется как надо в реальной жизни!
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Ник

13 минут назад
Старая Коралевская гвардия возвращается )))
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Липчанке

14 минут назад
Все перечисленное вами есть, только не мы освободили место в совете федерации Королеву(((, поэтому не быть нам омбудсменом)))
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Поплавок

17 минут назад
Знаю эту шалаву ,Ироиду приходил к ней в кабинет и драл там её!
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Артурчик

18 минут назад
Альдебаран, не десятки или сотни, а ТЫСЯЧИ! А 2 кандидата - это ролевая игра "Депутаты выбирают того, кого давно назначили". Короче, большая победа блока коммунистов и беспартийных!
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Летучий

18 минут назад
Нужного человека выберут эту мадам из известного мультфильма, ну вы поняли о каком мультфильме идет речь
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Липчанка

19 минут назад
Вот вы все обсуждаете,а у кого из вас есть:представительная внешность,подходящий возраст-не пенсионер(если вам так надоели пенсионеры),в/о, опыт работы и т.д. по списку....ау!где вы?нет ни у кого...вот и помалкивайте
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