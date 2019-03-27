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Мэр принял присягу под марш из «Звездных воин»
Необычная инаугурация состоялась в Белгороде.
Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу под музыку из "Звездных войн", сообщают белгородские СМИ. Выяснилось, что музыку для церемонии подбирала руководитель управления культуры Людмила Грекова. Чиновница объяснила, что хотела подобрать более современную композицию. О происхождении этого марша она даже не догадывалась, выяснило «ОТР».
Выборы нового главы администрации Белгорода состоялись 26 марта. За Юрия Галдуна проголосовали 30 депутатов. Его соперники не получили ни одного голоса.
Выборы нового главы администрации Белгорода состоялись 26 марта. За Юрия Галдуна проголосовали 30 депутатов. Его соперники не получили ни одного голоса.