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Подростки изнасиловали и ограбили пенсионерку
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Преступников отправили за решётку.
Четверо жителей Серафимовичского района приговорены к длительным срокам заключения за сексуальное насилие в отношении пенсионерки и грабеж, сообщает пресс-служба СКР по Волгоградской области. За преступления ответили местные жители — парни в возрасте 16, 17, 19 и 23 лет. Совершеннолетним сообщникам суд назначил наказание в виде 8 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Их младшие товарищи приговорены к 4 годам воспитательной колонии.
Драма разыгралась поздним вечером 15 августа 2017 года в одном из населенных пунктов Волгоградской области. За несколько часов до преступлений компания из четырех молодых людей распивала спиртные напитки. В какой-то момент одному из молодчиков пришло в голову «навестить» одиноко проживающую в этом же селе 60-летнюю женщину, пишет издание «Все для вас». Чтобы женщина их не узнала, натянули на головы футболки, а один даже парик надел. Пенсионерка, несмотря на позднее время, открыла дверь знакомым молодым людям. Буквально с порога, парни набросились на бедную женщину, и поочередно изнасиловали ее.
Удовлетворив свою похоть, парни решили забрать у пенсионерки еще и ценные вещи. Денег у нее не оказалось, поэтому парни забрали ее мобильный телефон, дополняет «Комсомольская правда».
Драма разыгралась поздним вечером 15 августа 2017 года в одном из населенных пунктов Волгоградской области. За несколько часов до преступлений компания из четырех молодых людей распивала спиртные напитки. В какой-то момент одному из молодчиков пришло в голову «навестить» одиноко проживающую в этом же селе 60-летнюю женщину, пишет издание «Все для вас». Чтобы женщина их не узнала, натянули на головы футболки, а один даже парик надел. Пенсионерка, несмотря на позднее время, открыла дверь знакомым молодым людям. Буквально с порога, парни набросились на бедную женщину, и поочередно изнасиловали ее.
Удовлетворив свою похоть, парни решили забрать у пенсионерки еще и ценные вещи. Денег у нее не оказалось, поэтому парни забрали ее мобильный телефон, дополняет «Комсомольская правда».
2 324
пенсионерка
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