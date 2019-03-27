В России

7 минут назад

Фаст-фуд для пенсионеров разрабатывают в России

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#питание #торговля
Фаст-фуд для пенсионеров разрабатывают в России

Специальная продукция может дойти до прилавков.

На российских прилавках вскоре могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой «для пожилых». При этом они будут уже готовы или не потребуют особых усилий при приготовлении. Рецептуры таких продуктов уже разрабатывается в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания, сообщили «Известиям» в организации.

- Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами, — пояснил научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Однако эксперты сомневаются, что новинка будет иметь успех у пенсионеров — по их мнению, такие продукты должны быть доступными для людей с невысоким доходом.Еще одна сложность — реализация данных продуктов. Торговые сети заинтересованы в продажах продуктов с высокой маржой, а спецтовары для пенсионеров такими по определению быть не могут.
19
#питание #торговля

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