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12 минут назад
Бывшего министра обороны СССР приговорили к 10 годам тюрьмы
Слушание дела происходило в Литве.
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, сообщает ТАСС. Вместе с Язовым приговор оглашен в отношении экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Их признали виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Коллегия из трех судей заочно осудила Головатова на 12 лет, а Язова — на 10 лет лишения свободы.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает политически мотивированным решение Вильнюсского окружного суда: «Приговор экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову ничего не имеет общего с реальным правосудием. Все, что мы наблюдаем в Вильнюсском окружном суде, - это политическое судилище и новая попытка фальсификации истории. Весь процесс выдержан в духе русофобской истерии литовских властей».
Российским дипломатам отказали в присутствии на заседании из-за того, что «в суде нет мест», добавляет РИА Новости.
В январе 1991 года в Вильнюсе частями Советской армии был занят ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января они предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости Литвы. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения, уточняет РБК.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает политически мотивированным решение Вильнюсского окружного суда: «Приговор экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову ничего не имеет общего с реальным правосудием. Все, что мы наблюдаем в Вильнюсском окружном суде, - это политическое судилище и новая попытка фальсификации истории. Весь процесс выдержан в духе русофобской истерии литовских властей».
Российским дипломатам отказали в присутствии на заседании из-за того, что «в суде нет мест», добавляет РИА Новости.
В январе 1991 года в Вильнюсе частями Советской армии был занят ряд общественных зданий, а в ночь на 13 января они предприняли штурм телецентра. На улицы города вышли тысячи сторонников независимости Литвы. В результате противостояния 14 человек погибли, более 700 получили ранения, уточняет РБК.