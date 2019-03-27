В России
24 минуты назад
Ford закрывает заводы в России
Концерн терпит убытки.
Акционеры СП Ford Sollers (Ford и Sollers) достигли соглашения о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, пишет ТАСС.
- Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства легковых автомобилей к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга), - говорится в сообщении.
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены. Сохранится лишь выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV) Ford Transit. Они собираются на третьем автозаводе СП в ОЭЗ «Алабуга». Уход с российского рынка легковых автомобилей компания объясняет тем, что он, в отличие от рынка LCV, приносит автоконцерну убытки, пишут «Ведомости».
- Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства легковых автомобилей к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга), - говорится в сообщении.
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены. Сохранится лишь выпуск легких коммерческих автомобилей (LCV) Ford Transit. Они собираются на третьем автозаводе СП в ОЭЗ «Алабуга». Уход с российского рынка легковых автомобилей компания объясняет тем, что он, в отличие от рынка LCV, приносит автоконцерну убытки, пишут «Ведомости».