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31 минуту назад

Индия объявила себя космической державой после уничтожения спутника

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#космос #спутник #Индия
Индия объявила себя космической державой после уничтожения спутника

В стране считают, что встали на один уровень с Россией, США и Китаем.

Военные Индии уничтожили космический спутник во время ракетного испытания. Он находился на низкой околоземной орбите. Об этом объявил в обращении к нации премьер-министр Индии Нарендра Моди. Оружие было создано Индийской организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО). Моди поздравил специалистов ДРДО с этим успехом. Чиновник назвал это крупным прорывом в индийской космической программе, указывает Reuters.

Моди подчеркнул, что теперь Индия является одной из «великих космических держав», пишет «Газета.ру». Кроме того, премьер-министр заявил, что возможности сбивать спутники есть, в том числе, и у России, США и Китая. Моди отметил, что испытания противоспутникового оружия не направлены против какой-либо страны и не противоречат действующему международному законодательству.

Индия развивает собственную космическую программу с 1947 года, когда получила независимость, напоминает РИА Новости. Работа ведется под руководством правительственного департамента космических исследований. Непосредственная организация работ по координации деятельности различных организаций и фирм в рамках космической программы, а также по созданию ракетно-космической техники возложена на ISRO (до 1969 года — Индийский национальный комитет космических исследований).
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#космос #спутник #Индия

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